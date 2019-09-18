غدًا.. الرياض تشهد أكبر تجمع لرجال الأعمال والمسؤولين

يهدف لتوثيق الصلة وعقد الصفقات.. برعاية من "سبق"

تنظِّم الغرفة التجارية بالرياض غدًا الأربعاء حفلها السنوي الذي يستضيف رجال المال والأعمال، ويشاركهم الوزراء وكبار المسؤولين والمستشارون وأعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية من صحيفة "سبق".

ويُعد اللقاء الأكبر من نوعه لرجال المال والأعمال على مستوى الخليج، ويهدف إلى توثيق الصلة بين رجال الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي في جو ودي وأخوي، يتطرق خلاله الحديث إلى مجمل القضايا الاقتصادية، وأيضًا فرصة عقد شراكات وصفقات جديدة.. كما يستفيد رواد الأعمال خلال الحفل في الالتقاء برجال الأعمال المخضرمين.

وعلى مدى الأعوام السابقة حضر اللقاء السنوي أكثر 100 ألف مدعو، ويحظى باهتمام واسع من البيوت التجارية العريقة، وتغطية واسعة من مختلف وسائل الإعلام.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الرياض عجلان العجلان الدعوة لرجال الأعمال والرواد والمتخصصين والمهتمين، ولنخبة من أصحاب الفكر والثقافة والفن والاقتصاد.