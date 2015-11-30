تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة
تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساء.
تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-30
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساء.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
08:43 AM
تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساء.