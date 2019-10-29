النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. الجهات الأمنية تحقِّق في إصابة شخصَيْن بعد تعرُّضهما لمادة متفجرة

الشرطة وشعبة الأسلحة والمتفجرات تباشر بالقرب من أحد الجوامع في حي أم السلم

أُصيب شخصان من الجنسية التشادية بعد تعرُّضهما إلى مادة متفجرة بالقرب من أحد الجوامع في حي أم السلم بمحافظة جدة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تعرُّض شخصَيْن لإصابات متفرقة بسبب انفجار مادة متفجرة، عُثر عليها بجوار أحد المساجد، نتج منه إصابة شخصَيْن من الجنسية التشادية؛ تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر لأحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وما زالت شرطة محافظة جدة وشعبة الأسلحة والمتفجرات في الموقع للتحقيق في الحادثة، والتأكد من نوعية المادة المتفجرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. الجهات الأمنية تحقِّق في إصابة شخصَيْن بعد تعرُّضهما لمادة متفجرة
سبق

أُصيب شخصان من الجنسية التشادية بعد تعرُّضهما إلى مادة متفجرة بالقرب من أحد الجوامع في حي أم السلم بمحافظة جدة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تعرُّض شخصَيْن لإصابات متفرقة بسبب انفجار مادة متفجرة، عُثر عليها بجوار أحد المساجد، نتج منه إصابة شخصَيْن من الجنسية التشادية؛ تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر لأحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وما زالت شرطة محافظة جدة وشعبة الأسلحة والمتفجرات في الموقع للتحقيق في الحادثة، والتأكد من نوعية المادة المتفجرة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:38 AM

جدة.. الجهات الأمنية تحقِّق في إصابة شخصَيْن بعد تعرُّضهما لمادة متفجرة

الشرطة وشعبة الأسلحة والمتفجرات تباشر بالقرب من أحد الجوامع في حي أم السلم

A A A
هادي العصيمي - جدة
2
6,025

أُصيب شخصان من الجنسية التشادية بعد تعرُّضهما إلى مادة متفجرة بالقرب من أحد الجوامع في حي أم السلم بمحافظة جدة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تعرُّض شخصَيْن لإصابات متفرقة بسبب انفجار مادة متفجرة، عُثر عليها بجوار أحد المساجد، نتج منه إصابة شخصَيْن من الجنسية التشادية؛ تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر لأحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وما زالت شرطة محافظة جدة وشعبة الأسلحة والمتفجرات في الموقع للتحقيق في الحادثة، والتأكد من نوعية المادة المتفجرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,714
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,172
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,333

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة