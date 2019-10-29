جدة.. الجهات الأمنية تحقِّق في إصابة شخصَيْن بعد تعرُّضهما لمادة متفجرة

الشرطة وشعبة الأسلحة والمتفجرات تباشر بالقرب من أحد الجوامع في حي أم السلم

أُصيب شخصان من الجنسية التشادية بعد تعرُّضهما إلى مادة متفجرة بالقرب من أحد الجوامع في حي أم السلم بمحافظة جدة.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تعرُّض شخصَيْن لإصابات متفرقة بسبب انفجار مادة متفجرة، عُثر عليها بجوار أحد المساجد، نتج منه إصابة شخصَيْن من الجنسية التشادية؛ تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر لأحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وما زالت شرطة محافظة جدة وشعبة الأسلحة والمتفجرات في الموقع للتحقيق في الحادثة، والتأكد من نوعية المادة المتفجرة.