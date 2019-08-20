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جراحة ناجحة بجدة لاستئصال طحال مريضة تعاني متلازمة "هيلب"

بحجم 3 كجم يقارب 20 ضعفاً من الوزن الطبيعي للطحال

تمكّن فريق طبي بمستشفى الثغر العام بجدة، بقيادة الدكتور عبدالله الشريف؛ رئيس قسم الجراحة وبمساعدة استشاري الجراحة العامة الدكتور فياض كيالي؛ من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر تعاني ألماً شديداً في البطن منذ أكثر من عام.

وتمّ تشخيص المريضة منذ سنة بمتلازمة هيلب (HELLP) في أثناء فترة حملها، وتمثل نسبة هذه المتلازمة النادرة 0.1 %، وبعد أن تم عمل الفحوص، والأشعة اللازمة تبيّن وجود تضخم وتحول الطحال (فوق المعدة)، ووجود تجمع دموي كبير بداخله؛ حيث تمثل هذه الحالة أقل من 0.2 % من مجموع الحالات.

كما تبيّنت حاجة المريضة إلى استئصال الطحال والتي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

يُذكر أن وزن الطحال المستأصل يقارب ٣ كيلو جرامات مقارنة بالوزن الطبيعي للطحال الذي يمثل نحو ١٥٠ جراماً (ما يقارب ٢٠ ضعفاً من الوزن الطبيعي).

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جراحة ناجحة بجدة لاستئصال طحال مريضة تعاني متلازمة "هيلب"
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى الثغر العام بجدة، بقيادة الدكتور عبدالله الشريف؛ رئيس قسم الجراحة وبمساعدة استشاري الجراحة العامة الدكتور فياض كيالي؛ من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر تعاني ألماً شديداً في البطن منذ أكثر من عام.

وتمّ تشخيص المريضة منذ سنة بمتلازمة هيلب (HELLP) في أثناء فترة حملها، وتمثل نسبة هذه المتلازمة النادرة 0.1 %، وبعد أن تم عمل الفحوص، والأشعة اللازمة تبيّن وجود تضخم وتحول الطحال (فوق المعدة)، ووجود تجمع دموي كبير بداخله؛ حيث تمثل هذه الحالة أقل من 0.2 % من مجموع الحالات.

كما تبيّنت حاجة المريضة إلى استئصال الطحال والتي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

يُذكر أن وزن الطحال المستأصل يقارب ٣ كيلو جرامات مقارنة بالوزن الطبيعي للطحال الذي يمثل نحو ١٥٠ جراماً (ما يقارب ٢٠ ضعفاً من الوزن الطبيعي).

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
09:26 AM

جراحة ناجحة بجدة لاستئصال طحال مريضة تعاني متلازمة "هيلب"

بحجم 3 كجم يقارب 20 ضعفاً من الوزن الطبيعي للطحال

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عبدالله الراجحي - جدة
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تمكّن فريق طبي بمستشفى الثغر العام بجدة، بقيادة الدكتور عبدالله الشريف؛ رئيس قسم الجراحة وبمساعدة استشاري الجراحة العامة الدكتور فياض كيالي؛ من إنهاء معاناة مريضة في العقد الثالث من العمر تعاني ألماً شديداً في البطن منذ أكثر من عام.

وتمّ تشخيص المريضة منذ سنة بمتلازمة هيلب (HELLP) في أثناء فترة حملها، وتمثل نسبة هذه المتلازمة النادرة 0.1 %، وبعد أن تم عمل الفحوص، والأشعة اللازمة تبيّن وجود تضخم وتحول الطحال (فوق المعدة)، ووجود تجمع دموي كبير بداخله؛ حيث تمثل هذه الحالة أقل من 0.2 % من مجموع الحالات.

كما تبيّنت حاجة المريضة إلى استئصال الطحال والتي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

يُذكر أن وزن الطحال المستأصل يقارب ٣ كيلو جرامات مقارنة بالوزن الطبيعي للطحال الذي يمثل نحو ١٥٠ جراماً (ما يقارب ٢٠ ضعفاً من الوزن الطبيعي).

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