"غوميز": لن أرد على مسؤول "غلطة سراي".. لدي أهداف أسعى لتحقيقها مع "الهلال

قال إن الحقائق ستظهر بمرور الوقت وأنه يحترم جماهير النادي التركي

رفض الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، الدخول في جدال مع عبدالرحيم البيرق نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي، وذلك عبر بيان نشره على صفحته بموفع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على أنباء تم تداولها حول إمكانية عودته للدوري التركي من جديد .

ونشر غوميز بياناً باللغتين الإنجليزية والتركية قال فيه: "في البداية أؤكد أنني لن أدخل في جدال مع المدير الرياضي لنادي غلطة سراي عبدالرحيم البيرق، لأن لدي أهدافًا وأتمنى تحقيقها مع فريقي الحالي (الهلال)".

وأضاف: "وثانيًا سيكون هذا عدم احترام لجماهير غلطة سراي، ولن أدع أحدًا يجرني لأي خلاف شخصي، ولكنني لن أقف عاجزًا عن الكلام ضد أي أحد يشكك في نزاهتي".

وتابع: "ومع مرور الوقت الحقائق سوف تظهر".

الجدير بالذكر أنه وبعد انتقال اللاعب للهلال ظهرت تصريحات هجومية من كلا الطرفين "اللاعب وإدارة النادي التركي" ضد كليهما بعد اتهام اللاعب لإدارة ناديه أنهم استغنوا عنه مقابل المال، فيما رد رئيس النادي التركي بأن قرار رحيله كان فنياً، إضافة للجانب الإداري .