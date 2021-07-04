الكويت تسجّل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.
سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.
الكويت فيروس كورونا الجديد
سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.
سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.