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الكويت تسجّل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجّل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:18 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:13 AM

الكويت تسجّل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.

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