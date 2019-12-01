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عملية ترميم ناجحة لأنسجة وفكّ مصاب في حادث مروري بمهد الذهب

كان يعاني من تهتك في أنسجة الوجه والأوعية الدموية بها

نجح فريق طبي بمستشفى بمحافظة مهد الذهب، في إجراء تدخل طبي ناجح مع حالة مصاب في حادث سير كان أدى إلى تهتك في أنسجة الوجه والأوعية الدموية بها.

وكان الأطباء قد استقبلوا الحالة جراء حادث مروي، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية والأشعة اللازمة وتحاليل المختبر له، ثم قرر الأطباء إجراء عملية ترميم عاجلة لأنسجة الوجه وفتحة الفم والفك العلوي والسفلي، وقد تكللت العملية بالنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة بعد الإجراء الجراحي.

يُذكر أن مستشفى المهد العام سعته 50 سريراً، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.45‎%‎.

مهد الذهب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية ترميم ناجحة لأنسجة وفكّ مصاب في حادث مروري بمهد الذهب
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى بمحافظة مهد الذهب، في إجراء تدخل طبي ناجح مع حالة مصاب في حادث سير كان أدى إلى تهتك في أنسجة الوجه والأوعية الدموية بها.

وكان الأطباء قد استقبلوا الحالة جراء حادث مروي، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية والأشعة اللازمة وتحاليل المختبر له، ثم قرر الأطباء إجراء عملية ترميم عاجلة لأنسجة الوجه وفتحة الفم والفك العلوي والسفلي، وقد تكللت العملية بالنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة بعد الإجراء الجراحي.

يُذكر أن مستشفى المهد العام سعته 50 سريراً، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.45‎%‎.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:32 PM

عملية ترميم ناجحة لأنسجة وفكّ مصاب في حادث مروري بمهد الذهب

كان يعاني من تهتك في أنسجة الوجه والأوعية الدموية بها

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فهد الغبيوي - المهد
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557

نجح فريق طبي بمستشفى بمحافظة مهد الذهب، في إجراء تدخل طبي ناجح مع حالة مصاب في حادث سير كان أدى إلى تهتك في أنسجة الوجه والأوعية الدموية بها.

وكان الأطباء قد استقبلوا الحالة جراء حادث مروي، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية والأشعة اللازمة وتحاليل المختبر له، ثم قرر الأطباء إجراء عملية ترميم عاجلة لأنسجة الوجه وفتحة الفم والفك العلوي والسفلي، وقد تكللت العملية بالنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة بعد الإجراء الجراحي.

يُذكر أن مستشفى المهد العام سعته 50 سريراً، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.45‎%‎.

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