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بالأغلبية.. "الشورى" يقرّ تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

ناقش مقترح  نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي.
وجاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عامًا؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، وظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبًا مهمًا نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.
وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.
ومن جهة أخرى، أصدر المجلس اليوم قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وقال المجلس: على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
وناقش المجلس مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين، المقدم من عضو مجلس الشورى د. يوسف السعدون استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأغلبية.. "الشورى" يقرّ تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني
سبق

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي.
وجاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عامًا؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، وظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبًا مهمًا نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.
وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.
ومن جهة أخرى، أصدر المجلس اليوم قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وقال المجلس: على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
وناقش المجلس مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين، المقدم من عضو مجلس الشورى د. يوسف السعدون استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:06 PM

بالأغلبية.. "الشورى" يقرّ تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

ناقش مقترح  نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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106,478

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي.
وجاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عامًا؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، وظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبًا مهمًا نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.
وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.
ومن جهة أخرى، أصدر المجلس اليوم قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وقال المجلس: على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.
وناقش المجلس مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين، المقدم من عضو مجلس الشورى د. يوسف السعدون استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

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