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أمطار حفر الباطن.. سيارات ومظلات محطمة بسبب الرياح الشديدة وتساقط البَرَد

"المدني": لم نتلقَّ بلاغات حتى الآن.. ومستعدون بخطة لمواجهة مخاطر السيول

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة حفر الباطن منذ وقت مبكر أمس الأحد إلى حدوث أضرار متعددة في العديد من المركبات والمظلات والمحال التجارية.

وتفصيلاً، ذكر عدد من سكان المحافظة أن حجم حبات البَرَد كان كبيرًا، كما كانت الرياح المصاحبة قوية جدًّا؛ وهو ما أدى لتضرر عدد من الغرف المتنقلة، وعرَّض أصحابها للخطر.. كما أدت الرياح لسقوط اللوحات الإعلانية.

من جانبه، صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، إلى "سبق" بأن فِرق الدفاع المدني لم تتلقَّ أي بلاغات حتى اللحظة.

وأوضح المقدم الشهراني أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا، التي بدأت منذ الساعة السابعة صباحًا من الجمعة 2019/ 10/ 25م حتى الساعة التاسعة مساء الأحد 2019/ 10/ 27 م، فإن مراكز القيادة والتحكم والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لم تتلقَّ بلاغات لمباشرة حوادث بسبب الأمطار منذ ورود التنبيه حتى الآن -ولله الحمد-.

وأشار "الشهراني" إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات التي حددها نظام الدفاع المدني.

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول، وقالت إن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم ''٩٩٨''.

حفر الباطن الأمطار البرد الرياح الدفاع المدني المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشهراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار حفر الباطن.. سيارات ومظلات محطمة بسبب الرياح الشديدة وتساقط البَرَد
سبق

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة حفر الباطن منذ وقت مبكر أمس الأحد إلى حدوث أضرار متعددة في العديد من المركبات والمظلات والمحال التجارية.

وتفصيلاً، ذكر عدد من سكان المحافظة أن حجم حبات البَرَد كان كبيرًا، كما كانت الرياح المصاحبة قوية جدًّا؛ وهو ما أدى لتضرر عدد من الغرف المتنقلة، وعرَّض أصحابها للخطر.. كما أدت الرياح لسقوط اللوحات الإعلانية.

من جانبه، صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، إلى "سبق" بأن فِرق الدفاع المدني لم تتلقَّ أي بلاغات حتى اللحظة.

وأوضح المقدم الشهراني أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا، التي بدأت منذ الساعة السابعة صباحًا من الجمعة 2019/ 10/ 25م حتى الساعة التاسعة مساء الأحد 2019/ 10/ 27 م، فإن مراكز القيادة والتحكم والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لم تتلقَّ بلاغات لمباشرة حوادث بسبب الأمطار منذ ورود التنبيه حتى الآن -ولله الحمد-.

وأشار "الشهراني" إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات التي حددها نظام الدفاع المدني.

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول، وقالت إن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم ''٩٩٨''.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:27 AM

أمطار حفر الباطن.. سيارات ومظلات محطمة بسبب الرياح الشديدة وتساقط البَرَد

"المدني": لم نتلقَّ بلاغات حتى الآن.. ومستعدون بخطة لمواجهة مخاطر السيول

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محمد عبيد - حفر الباطن
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أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة حفر الباطن منذ وقت مبكر أمس الأحد إلى حدوث أضرار متعددة في العديد من المركبات والمظلات والمحال التجارية.

وتفصيلاً، ذكر عدد من سكان المحافظة أن حجم حبات البَرَد كان كبيرًا، كما كانت الرياح المصاحبة قوية جدًّا؛ وهو ما أدى لتضرر عدد من الغرف المتنقلة، وعرَّض أصحابها للخطر.. كما أدت الرياح لسقوط اللوحات الإعلانية.

من جانبه، صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، إلى "سبق" بأن فِرق الدفاع المدني لم تتلقَّ أي بلاغات حتى اللحظة.

وأوضح المقدم الشهراني أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة، وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا، التي بدأت منذ الساعة السابعة صباحًا من الجمعة 2019/ 10/ 25م حتى الساعة التاسعة مساء الأحد 2019/ 10/ 27 م، فإن مراكز القيادة والتحكم والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لم تتلقَّ بلاغات لمباشرة حوادث بسبب الأمطار منذ ورود التنبيه حتى الآن -ولله الحمد-.

وأشار "الشهراني" إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات التي حددها نظام الدفاع المدني.

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر في حال هطول الأمطار والسيول، وقالت إن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم ''٩٩٨''.

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