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"مرور جدة" يضبط شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية وعرَّض حياة الآخرين للخطر

المديرية: ستتم إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية الواردة بحقه

تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة من نوع "هونداي"؛ نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية.

وأوضحت المديرية العامة للمرور في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لافتة إلى أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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"مرور جدة" يضبط شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية وعرَّض حياة الآخرين للخطر
سبق

تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة من نوع "هونداي"؛ نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية.

وأوضحت المديرية العامة للمرور في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لافتة إلى أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:35 PM

"مرور جدة" يضبط شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية وعرَّض حياة الآخرين للخطر

المديرية: ستتم إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية الواردة بحقه

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سعود الدعجاني - جدة
6
3,446

تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة من نوع "هونداي"؛ نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية.

وأوضحت المديرية العامة للمرور في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لافتة إلى أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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