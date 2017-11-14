النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا تجرم تصوير النساء من تحت التنورة.. وهذه هي العقوبة

ضمن مشروع قانون يحتاج إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ

في خطوة إيجابية أقرت الحكومة الألمانية، اليوم تجريم التقاط صور للنساء من أسفل التنورة، ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب القرار، سيتم تشديد العقوبة بحق من يستخدم الهواتف الذكية وعصي الصور الذاتية (السيلفي) في التقاط صور فوتوغرافية أو فيديوهات للنساء من تحت التنورة أثناء وقوفهن على الدرج الكهربائي، أو درج المنازل أو المشي في الشوارع، وينطبق القرار كذلك على من يلتقط صورًا أو فيديوهات تبرز صورًا خاصة للنساء دون إرادتهن.

وفي هذا الإطار قالت وزيرة العدل، الألمانية كريستين لامبرشت بحسب ما ذكرته روسيا اليوم إن "تصوير امرأة من تحت التنورة أو من فتحة الصدر يعد خرقًا مهينًا وغير مبرر لخصوصيتها".

وأضافت أن هذه الصور غالبًا ما يتم مشاطرتها على مجموعات الدردشة أو حتى تسويقها تجاريًا، خاصة وأن تصوير امرأة من تحت التنورة يعد في ألمانيا مخالفًا للنظام، لكن لا تتم معاملته كجريمة إلا إذا مس الجاني المجني عليها أو تعرض لها بالشتم أو الإهانة.

ألمانيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا تجرم تصوير النساء من تحت التنورة.. وهذه هي العقوبة
سبق

في خطوة إيجابية أقرت الحكومة الألمانية، اليوم تجريم التقاط صور للنساء من أسفل التنورة، ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب القرار، سيتم تشديد العقوبة بحق من يستخدم الهواتف الذكية وعصي الصور الذاتية (السيلفي) في التقاط صور فوتوغرافية أو فيديوهات للنساء من تحت التنورة أثناء وقوفهن على الدرج الكهربائي، أو درج المنازل أو المشي في الشوارع، وينطبق القرار كذلك على من يلتقط صورًا أو فيديوهات تبرز صورًا خاصة للنساء دون إرادتهن.

وفي هذا الإطار قالت وزيرة العدل، الألمانية كريستين لامبرشت بحسب ما ذكرته روسيا اليوم إن "تصوير امرأة من تحت التنورة أو من فتحة الصدر يعد خرقًا مهينًا وغير مبرر لخصوصيتها".

وأضافت أن هذه الصور غالبًا ما يتم مشاطرتها على مجموعات الدردشة أو حتى تسويقها تجاريًا، خاصة وأن تصوير امرأة من تحت التنورة يعد في ألمانيا مخالفًا للنظام، لكن لا تتم معاملته كجريمة إلا إذا مس الجاني المجني عليها أو تعرض لها بالشتم أو الإهانة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:21 PM

ألمانيا تجرم تصوير النساء من تحت التنورة.. وهذه هي العقوبة

ضمن مشروع قانون يحتاج إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
5,403

في خطوة إيجابية أقرت الحكومة الألمانية، اليوم تجريم التقاط صور للنساء من أسفل التنورة، ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب القرار، سيتم تشديد العقوبة بحق من يستخدم الهواتف الذكية وعصي الصور الذاتية (السيلفي) في التقاط صور فوتوغرافية أو فيديوهات للنساء من تحت التنورة أثناء وقوفهن على الدرج الكهربائي، أو درج المنازل أو المشي في الشوارع، وينطبق القرار كذلك على من يلتقط صورًا أو فيديوهات تبرز صورًا خاصة للنساء دون إرادتهن.

وفي هذا الإطار قالت وزيرة العدل، الألمانية كريستين لامبرشت بحسب ما ذكرته روسيا اليوم إن "تصوير امرأة من تحت التنورة أو من فتحة الصدر يعد خرقًا مهينًا وغير مبرر لخصوصيتها".

وأضافت أن هذه الصور غالبًا ما يتم مشاطرتها على مجموعات الدردشة أو حتى تسويقها تجاريًا، خاصة وأن تصوير امرأة من تحت التنورة يعد في ألمانيا مخالفًا للنظام، لكن لا تتم معاملته كجريمة إلا إذا مس الجاني المجني عليها أو تعرض لها بالشتم أو الإهانة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,384
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,285
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,645
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,946

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة