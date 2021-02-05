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استمرار مناورات تمرين "رماح النصر1" بمركز الحرب بالقطاع الشرقي

إضافة حقيقية للتدريب على أحدث التقنية في تنفيذ العمليات الجوية

يواصل المشاركون بمناورات تمرين (رماح النصر ١) بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، التدريبات المشتركة بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح فائق وقدرة على تنفيذ أهداف هذه المرحلة بكل احترافية.

وخلال التمرين نُفِّذَت عمليات قتالية متقدمة جرى من خلالها تبادل الخبرات والمهارات اللازمة في هذه المرحلة في بيئة عمل أقرب للواقع.


ويعد هذا التمرين إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما وصلت إليه التقنية في تنفيذ العمليات الجوية القتالية المشتركة بفضل ما يمتلكه مركز الحرب الجوي من إمكانيات متطورة للتدريب والتقييم، وما يوجد به من خبرات محترفة لتحقيق ذلك.

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استمرار مناورات تمرين "رماح النصر1" بمركز الحرب بالقطاع الشرقي
سبق

يواصل المشاركون بمناورات تمرين (رماح النصر ١) بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، التدريبات المشتركة بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح فائق وقدرة على تنفيذ أهداف هذه المرحلة بكل احترافية.

وخلال التمرين نُفِّذَت عمليات قتالية متقدمة جرى من خلالها تبادل الخبرات والمهارات اللازمة في هذه المرحلة في بيئة عمل أقرب للواقع.


ويعد هذا التمرين إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما وصلت إليه التقنية في تنفيذ العمليات الجوية القتالية المشتركة بفضل ما يمتلكه مركز الحرب الجوي من إمكانيات متطورة للتدريب والتقييم، وما يوجد به من خبرات محترفة لتحقيق ذلك.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
09:06 PM

استمرار مناورات تمرين "رماح النصر1" بمركز الحرب بالقطاع الشرقي

إضافة حقيقية للتدريب على أحدث التقنية في تنفيذ العمليات الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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2,144

يواصل المشاركون بمناورات تمرين (رماح النصر ١) بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، التدريبات المشتركة بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح فائق وقدرة على تنفيذ أهداف هذه المرحلة بكل احترافية.

وخلال التمرين نُفِّذَت عمليات قتالية متقدمة جرى من خلالها تبادل الخبرات والمهارات اللازمة في هذه المرحلة في بيئة عمل أقرب للواقع.


ويعد هذا التمرين إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما وصلت إليه التقنية في تنفيذ العمليات الجوية القتالية المشتركة بفضل ما يمتلكه مركز الحرب الجوي من إمكانيات متطورة للتدريب والتقييم، وما يوجد به من خبرات محترفة لتحقيق ذلك.

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