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المسحل: الحمد لله.. نتيجة فحص "كورونا" سلبية

كان قد تعرَّض للإصابة إثر عودته من لندن

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، أمس السبت خلو جسمه من فيروس كورونا، وسيخضع إلى فحص نهائي يوم الخميس المقبل، يتحدد على ضوئه مدى إمكانية الخروج من العزل الطبي.

وكتب المسحل تغريدة: "الحمد لله؛ نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية)، وتعني خلو الجسم من كورونا. بانتظار نتائج فحص يوم الخميس، وفي حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله".

‏وكان المسحل قد تعرَّض للإصابة بالفيروس في 22 مارس بعد عودته من لندن.

فيروس كورونا الجديد حاتم المسحل الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل: الحمد لله.. نتيجة فحص "كورونا" سلبية
سبق

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، أمس السبت خلو جسمه من فيروس كورونا، وسيخضع إلى فحص نهائي يوم الخميس المقبل، يتحدد على ضوئه مدى إمكانية الخروج من العزل الطبي.

وكتب المسحل تغريدة: "الحمد لله؛ نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية)، وتعني خلو الجسم من كورونا. بانتظار نتائج فحص يوم الخميس، وفي حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله".

‏وكان المسحل قد تعرَّض للإصابة بالفيروس في 22 مارس بعد عودته من لندن.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:58 AM

المسحل: الحمد لله.. نتيجة فحص "كورونا" سلبية

كان قد تعرَّض للإصابة إثر عودته من لندن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، أمس السبت خلو جسمه من فيروس كورونا، وسيخضع إلى فحص نهائي يوم الخميس المقبل، يتحدد على ضوئه مدى إمكانية الخروج من العزل الطبي.

وكتب المسحل تغريدة: "الحمد لله؛ نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية)، وتعني خلو الجسم من كورونا. بانتظار نتائج فحص يوم الخميس، وفي حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله".

‏وكان المسحل قد تعرَّض للإصابة بالفيروس في 22 مارس بعد عودته من لندن.

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