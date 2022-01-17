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مفاجأة.. ألعاب "إكس بوكس" ستعمل على هواتف "أندرويد"

مايكروسوفت تبدأ اختبار هذه التقنية

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بدأت في اختبار تقنية جديدة، تُمَكّن الألعاب الموجودة على منصة "إكس بوكس" الشهيرة لأول مرة، من التشغيل والعمل على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "مايكروسوفت" تعمل على تشغيل ألعاب "إكس بوكس" على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

كما ستطوّر الشركة الأمريكية تقنية جديدة، يمكنها مزامنة الألعاب بين "إكس بوكس" و"أندرويد" عن طريق تقنية "البلوتوث".

وسيتطلب تشغيل تقنية "ألعاب إكس بوكس" الجديدة، أن يكون الهاتف العامل عليها بنظام تشغيل "أندرويد مارشميلو" فما هو أحدث.

كما تحتاج عملية مزامنة الألعاب، استخدام الشخص البلوتوث عن طريق منصة ألعاب "إكس بوكس وان"، وشبكة إنترنت منزلية سريعة؛ لضمان سرعة تدفق الألعاب سريعًا.

وقال المسؤول التقني في شركة مايكروسوفت "جوناثان هيلدبراندت": "ستسهل تلك التقنية الجديدة على منصة إكس بوكس، إمكانية تشغيلها في أي مكان بالعالم"؛ موضحًا أن الشركة ستبدأ في اختبار تلك الخاصية الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مفاجأة.. ألعاب "إكس بوكس" ستعمل على هواتف "أندرويد"
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بدأت في اختبار تقنية جديدة، تُمَكّن الألعاب الموجودة على منصة "إكس بوكس" الشهيرة لأول مرة، من التشغيل والعمل على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "مايكروسوفت" تعمل على تشغيل ألعاب "إكس بوكس" على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

كما ستطوّر الشركة الأمريكية تقنية جديدة، يمكنها مزامنة الألعاب بين "إكس بوكس" و"أندرويد" عن طريق تقنية "البلوتوث".

وسيتطلب تشغيل تقنية "ألعاب إكس بوكس" الجديدة، أن يكون الهاتف العامل عليها بنظام تشغيل "أندرويد مارشميلو" فما هو أحدث.

كما تحتاج عملية مزامنة الألعاب، استخدام الشخص البلوتوث عن طريق منصة ألعاب "إكس بوكس وان"، وشبكة إنترنت منزلية سريعة؛ لضمان سرعة تدفق الألعاب سريعًا.

وقال المسؤول التقني في شركة مايكروسوفت "جوناثان هيلدبراندت": "ستسهل تلك التقنية الجديدة على منصة إكس بوكس، إمكانية تشغيلها في أي مكان بالعالم"؛ موضحًا أن الشركة ستبدأ في اختبار تلك الخاصية الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
07:50 PM

مفاجأة.. ألعاب "إكس بوكس" ستعمل على هواتف "أندرويد"

مايكروسوفت تبدأ اختبار هذه التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بدأت في اختبار تقنية جديدة، تُمَكّن الألعاب الموجودة على منصة "إكس بوكس" الشهيرة لأول مرة، من التشغيل والعمل على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "مايكروسوفت" تعمل على تشغيل ألعاب "إكس بوكس" على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

كما ستطوّر الشركة الأمريكية تقنية جديدة، يمكنها مزامنة الألعاب بين "إكس بوكس" و"أندرويد" عن طريق تقنية "البلوتوث".

وسيتطلب تشغيل تقنية "ألعاب إكس بوكس" الجديدة، أن يكون الهاتف العامل عليها بنظام تشغيل "أندرويد مارشميلو" فما هو أحدث.

كما تحتاج عملية مزامنة الألعاب، استخدام الشخص البلوتوث عن طريق منصة ألعاب "إكس بوكس وان"، وشبكة إنترنت منزلية سريعة؛ لضمان سرعة تدفق الألعاب سريعًا.

وقال المسؤول التقني في شركة مايكروسوفت "جوناثان هيلدبراندت": "ستسهل تلك التقنية الجديدة على منصة إكس بوكس، إمكانية تشغيلها في أي مكان بالعالم"؛ موضحًا أن الشركة ستبدأ في اختبار تلك الخاصية الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

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