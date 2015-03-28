"فضيحة الأعداد الغفيرة".. فِعل غير مسؤول فَرّ به "أردوغان" من الانهيار!

"تشاكر": سياستهم تتغاضى عن "صحة الناس" من أجل إسكات المعارضة

تساءلت الكاتبة التركية أليف تشاكر بصحيفة "قرار" التركية، عن السبب وراء تصرف حزب العدالة والتنمية بشكل غير مسؤول تجاه أرواح الناس وصحتهم.

علّقت "تشاكير" على فضيحة الأعداد الغفيرة التي شاركت في المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية؛ حيث امتلأت القاعة بالمنتسبين للحزب، دون الالتفات إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت "تشاكير" في مقالها وفق ما نقلته جريدة "زمان": "لماذا لا ينفذ الحزب الحاكم قواعده؟ كيف يمكن للإنسان أن يتصرف بشكل غير مسؤول في قضية تهدد حياة الناس وصحتهم؟".

كما أشارت، في مقالها، إلى تصريحات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حمزة داغ، التي قال فيها: "لو عقدنا مؤتمراتنا بمشاركة أقل؛ لكانت المعارضة قد قالت إن حزب العدالة والتنمية بدأ في الانهيار".

وأكدت الكاتبة أن تصريحات "داغ" توضح تجاهل الحزب الحاكم لصحة وحياة المواطنين؛ خشية أن تقول المعارضة إن شعبيته قد انهارت، فسياستهم تتغاضى عن صحة الناس من أجل إسكات المعارضة.