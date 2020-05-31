ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد . وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .

العراق .. زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-31 ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 04:27 PM

العراق .. زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بالممتلكات





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ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .