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العراق .. زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي

لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بالممتلكات

ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .
وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .

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العراق .. زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .
وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
04:27 PM

العراق .. زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي

لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بالممتلكات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .
وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .

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