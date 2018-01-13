مقابل 650 مليون دولار.. شركة أمريكية تبني 8 آلاف منزل في السعودية

مدعومة من قبل "سوفت بنك"

أبرمت شركة بناء أمريكية مدعومة من قبل "سوفت بنك"، عقدًا لبناء 8 آلاف منزل في السعودية مقابل 650 مليون دولار.



وتمتلك شركة كاتيرا الأمريكية التي يقع مقرّها في وادي السيليكون، والتي تقدّر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار محفظة مترامية الأطراف من مشاريع البناء في جميع أنحاء السعودية والولايات المتحدة.



ويعتبر عقد المملكة العربية السعودية، الذي تم توقيعه مؤخرًا، جزءًا من اتفاقية غير ملزمة أكبر بقيمة 40 مليار دولار وقعت عليها كاتيرا مع الحكومة السعودية في أكتوبر 2018 لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المملكة.



وكجزء من هذه الاتفاقية الأوسع نطاقًا، وقّعت كاتيرا أول عقد لها في مايو 2019 لبناء 4101 وحدة في خمس مناطق بالمملكة العربية السعودية.



وأشار موقع "ذا ريل ديل" إلى أن الشركة الأمريكية نموذج متكامل للبناء، من خلال توفير خدمات التصميم والبرمجيات وخدمات ما قبل البناء والتشييد.



وفي ديسمبر 2019 قال المدير التنفيذي مايكل ماركس: إن الشركة "قامت بالفعل بتسليم الوحدات الأولى" في المملكة العربية السعودية، وبحلول الربع الثاني من عام 2020 تتوقّع تسليم 10 إلى 15 منزلًا يوميًّا.