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مصر تسجّل 789 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 158963 من ضمنهم 124605 متعافين

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالات حتى أمس وفقًا لبوابة مصراوي.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 158963 حالة، من ضمنهم 124605 حالات تم شفاؤها، و8747 حالة وفاة.

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مصر تسجّل 789 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالات حتى أمس وفقًا لبوابة مصراوي.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 158963 حالة، من ضمنهم 124605 حالات تم شفاؤها، و8747 حالة وفاة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
02:00 AM

مصر تسجّل 789 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 158963 من ضمنهم 124605 متعافين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالات حتى أمس وفقًا لبوابة مصراوي.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 158963 حالة، من ضمنهم 124605 حالات تم شفاؤها، و8747 حالة وفاة.

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