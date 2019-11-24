تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول على برامج الدبلوم الذي يستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق 25 من ربيع الثاني. وتفصيلًا: تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات والاتصالات لخريجي الثانوية العامة "الأقسام العلمية"، كما تقدم برنامج الدبلوم في التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي لخريجي الثانويات العامة مسار الصم وضعاف السمع. يذكر أن التقديم يتم عن طريق بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate /

كلية الاتصالات بالرياض تعلن استمرار القبول ببرنامج الدبلوم حتى 25 ربيع الثاني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-23 تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول على برامج الدبلوم الذي يستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق 25 من ربيع الثاني.



وتفصيلًا: تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات والاتصالات لخريجي الثانوية العامة "الأقسام العلمية"، كما تقدم برنامج الدبلوم في التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي لخريجي الثانويات العامة مسار الصم وضعاف السمع.



يذكر أن التقديم يتم عن طريق بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 08:18 PM

كلية الاتصالات بالرياض تعلن استمرار القبول ببرنامج الدبلوم حتى 25 ربيع الثاني التقديم يتم عن طريق بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي"





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تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول على برامج الدبلوم الذي يستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق 25 من ربيع الثاني.



وتفصيلًا: تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات والاتصالات لخريجي الثانوية العامة "الأقسام العلمية"، كما تقدم برنامج الدبلوم في التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي لخريجي الثانويات العامة مسار الصم وضعاف السمع.



يذكر أن التقديم يتم عن طريق بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/