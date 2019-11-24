النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كلية الاتصالات بالرياض تعلن استمرار القبول ببرنامج الدبلوم حتى 25 ربيع الثاني

التقديم يتم عن طريق بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي"

تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول على برامج الدبلوم الذي يستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق 25 من ربيع الثاني.

وتفصيلًا: تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات والاتصالات لخريجي الثانوية العامة "الأقسام العلمية"، كما تقدم برنامج الدبلوم في التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي لخريجي الثانويات العامة مسار الصم وضعاف السمع.

يذكر أن التقديم يتم عن طريق بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كلية الاتصالات بالرياض تعلن استمرار القبول ببرنامج الدبلوم حتى 25 ربيع الثاني
سبق

تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول على برامج الدبلوم الذي يستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق 25 من ربيع الثاني.

وتفصيلًا: تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات والاتصالات لخريجي الثانوية العامة "الأقسام العلمية"، كما تقدم برنامج الدبلوم في التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي لخريجي الثانويات العامة مسار الصم وضعاف السمع.

يذكر أن التقديم يتم عن طريق بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:18 PM

كلية الاتصالات بالرياض تعلن استمرار القبول ببرنامج الدبلوم حتى 25 ربيع الثاني

التقديم يتم عن طريق بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
614

تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض القبول على برامج الدبلوم الذي يستمر حتى الثلاثاء القادم الموافق 25 من ربيع الثاني.

وتفصيلًا: تقدم الكلية برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات والاتصالات لخريجي الثانوية العامة "الأقسام العلمية"، كما تقدم برنامج الدبلوم في التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي لخريجي الثانويات العامة مسار الصم وضعاف السمع.

يذكر أن التقديم يتم عن طريق بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" عبر الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة