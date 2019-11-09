الخثران لـ"سبق": دفاع الهلال مميَّز.. وأهم نقطة لتحقيق اللقب عدم الاندفاع

أكد أن سبب غياب اللقب ليس نفسيًّا بل تكتيكيًّا

أكد عبدالعزيز الخثران، لاعب فريق الهلال السابق والمدرب الحالي، أن أهم جزئية للهلال إذا رغب في تحقيق اللقب الآسيوي هي الاعتماد على أداء المحاور والأطراف.

وقال في حديث فني لـ"سبق": "إذا فرض المدرب أسلوبه، وجعل البريك وياسر لا يخرجان إلا في الوقت المناسب، وجعل لاعبي المحاور يتفرغون في المباراة لأداء مهامهم بتغطية الأطراف والعمق بدون الذهاب للأمام، هنا أتوقع اللقب هلاليًّا؛ لأن انكشاف المدافعين بسبب عدم وجود محور دفاعي قوي وسريع سيسبب مشاكل للفريق".

وتابع: "دفاع الهلال كعناصر ممتاز، وهم من أفضل المدافعين، خصوصًا بوجود الكوري، ولكن المشكلة تكتيكية بحتة؛ لأن لاعبي الدفاع مكشوفون بعدم وجود محور دفاعي. الأطراف هجوميًّا ممتازون، ولكن المشكلة دفاعة".

وأضاف: أفضل نصيحة تقدَّم في هذا الوقت هي الانضباط التكتيكي، وعدم الاستعجال، وخصوصًا مع هذا الفريق. والنتائج السلبية التي حصلت للفريق في الفترة الأخيرة بسبب تفكيرهم الكبير في النهائي، وحين يتوج الهلال باللقب الآسيوي سوف يتجاوز أي شيء سلبي مستقبلاً.

وأوضح الخثران أنه رغم الكم الهائل من المباريات التي لعبها اللاعبون إلا أنهم لم يستفيدوا منها تكتيكيًّا أبدًا؛ فلعبهم أشبه بالاستعراض، وعندما يواجهون فريقًا قويًّا تكتيكيًّا وبدنيًّا يعاني الهلال كثيرًا. كرة القدم الآن لا تعتمد على أفراد فقط، ولا على لاعبَيْن أو ثلاثة مهاريين، ولكن يجب اللعب كمجموعة واحدة، سواء الكرة بحوزتك أو مع المنافس، مع خطوط متقاربة طوال التسعين دقيقة. أكرر طوال التسعين، وهذا لا يحصل في الهلال.

وأفاد: أستطيع أن أقول إن مشكلة الهلال في آسيا ليست نفسية ولا بدنية، هي فقط كما ذكرت تكتيكية وانضباطية في الملعب.

وكشف المدرب الوطني أن فريق أوراوا لا يمرُّ بوضع سيئ، ولكن تركيزه العالي على آسيا فقط هو الذي جعله في مركز متأخر في الدوري، ويمكن أن يحققها لهذا السبب. على عكس الهلال؛ فتركيزه ينصب على آسيا والدوري، وهذا الفَرْق بين الفريقين. وأنا قلتها سابقًا بأنه يجب أن يركز الهلال على آسيا فقط لكي يحققها.

وبيَّن الخثران أن ما يميِّز المدرب الروماني لوسيسكو اعتماده على جميع اللاعبين، ومعاملتهم بالعدل. أما من ناحية قراءة المنافس أو التغيير فلا يجيد ذلك، ومع هذا أتوقع استمراره إلى نهاية الموسم بغض النظر عن حصوله على اللقب الآسيوي أو عدم حصوله عليه.