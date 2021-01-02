النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في مخيم الهوايات

ببرنامج جودة الحياة في مدينة سلطان الإنسانية

يشارك المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، خلال الفترة ما بين 1-14 يناير 2021 في الفعاليات المقامة بمدينة الأمير سلطان الإنسانية، بالمكتبة المتنقلة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عنوان في الحافلة.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج مخيم الهوايات، بالشراكة مع جودة الحياة إحدى مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

وتشارك المكتبة في إقامة مسرح قرائي لعدد من المتخصصين في فن قراءة القصة في مسرح القراءة في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، وذلك من أجل العناية بالقراءة الحرة لدى الأطفال والشباب خاصة والقراء بوجه عام، وتنمية معارفهم وتوسيعها بقراءة عدد من النماذج القصصية التي تحمل داخلها مجموعة من المضامين الاجتماعية والوطنية التي تنمي الفكر وتحث على البحث والاطلاع.

جدير بالذكر أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب استهدف خلال عام 2020 أكثر من 100 زيارة في عدد من الحدائق العامة في مدينة الرياض، واستهدف جميع الفئات العمرية، وذلك للتشجيع على القراءة بالإضافة إلى إقامة دورة قرائية للفئة المستهدفة من عمر 9- 15 من أجل تنمية أفكارها وزيادة نسبة تلقي المعارف والثقافات.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في مخيم الهوايات
سبق

يشارك المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، خلال الفترة ما بين 1-14 يناير 2021 في الفعاليات المقامة بمدينة الأمير سلطان الإنسانية، بالمكتبة المتنقلة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عنوان في الحافلة.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج مخيم الهوايات، بالشراكة مع جودة الحياة إحدى مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

وتشارك المكتبة في إقامة مسرح قرائي لعدد من المتخصصين في فن قراءة القصة في مسرح القراءة في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، وذلك من أجل العناية بالقراءة الحرة لدى الأطفال والشباب خاصة والقراء بوجه عام، وتنمية معارفهم وتوسيعها بقراءة عدد من النماذج القصصية التي تحمل داخلها مجموعة من المضامين الاجتماعية والوطنية التي تنمي الفكر وتحث على البحث والاطلاع.

جدير بالذكر أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب استهدف خلال عام 2020 أكثر من 100 زيارة في عدد من الحدائق العامة في مدينة الرياض، واستهدف جميع الفئات العمرية، وذلك للتشجيع على القراءة بالإضافة إلى إقامة دورة قرائية للفئة المستهدفة من عمر 9- 15 من أجل تنمية أفكارها وزيادة نسبة تلقي المعارف والثقافات.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
06:05 PM

مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في مخيم الهوايات

ببرنامج جودة الحياة في مدينة سلطان الإنسانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
203

يشارك المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، خلال الفترة ما بين 1-14 يناير 2021 في الفعاليات المقامة بمدينة الأمير سلطان الإنسانية، بالمكتبة المتنقلة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عنوان في الحافلة.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج مخيم الهوايات، بالشراكة مع جودة الحياة إحدى مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

وتشارك المكتبة في إقامة مسرح قرائي لعدد من المتخصصين في فن قراءة القصة في مسرح القراءة في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، وذلك من أجل العناية بالقراءة الحرة لدى الأطفال والشباب خاصة والقراء بوجه عام، وتنمية معارفهم وتوسيعها بقراءة عدد من النماذج القصصية التي تحمل داخلها مجموعة من المضامين الاجتماعية والوطنية التي تنمي الفكر وتحث على البحث والاطلاع.

جدير بالذكر أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب استهدف خلال عام 2020 أكثر من 100 زيارة في عدد من الحدائق العامة في مدينة الرياض، واستهدف جميع الفئات العمرية، وذلك للتشجيع على القراءة بالإضافة إلى إقامة دورة قرائية للفئة المستهدفة من عمر 9- 15 من أجل تنمية أفكارها وزيادة نسبة تلقي المعارف والثقافات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,036
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,835
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,332
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة