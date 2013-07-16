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مغردون: السماح بافتتاح المحلات 24 ساعة يرفع جودة الحياة

أشاروا إلى أن القرار سيسهم في توفر فرص عمل للمواطنين

حملت شبكات وسائل الاتصال الاجتماعية عبارات الإعجاب والتأييد لقرر مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقالت الدكتورة لمياء الإبراهيم: "‏مع #قيادة_المرأة_للسيارة وكوني من حزب السهرانين فإنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السهرانين الباحثين عن الترفيه البريء، فإننا نرحب بقرار #افتتاح_المحلات_24_ساعة ‏وسيبدأ تسوقي من بعد ما يناموا الأطفال لصلاة الفجر عشان ألحق على الصلاة في السوق".

من ناحيتها، قالت هدى الحربي: "‏#ترخيص_24_ساعه سيسهم في رفع جودة الحياة في المدن #السعودية وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية".

أما المغردة نوف فقد كتبت تقول: "‏قرار جميل لأنه بيوفر وظايف، وبيخدم الموظفين والموظفات بمختلف فترات دوامهم على قضاء حوائجهم".

‏ وغرد محمد العلم بقوله: "‏أراه قراراً صائباً.. وسيعين الموظفين بمختلف فترات دوامهم على قضاء لوازمهم في أي وقت. ‏المدن الكبرى لا ينبغي أن تنام".

وقال مغرد آخر يدعى محمد: "قرار صائب جداً جداً سوف يكون له حركة تجارية وشرائية قوية جداً".

وكتب سعد الشهري يقول: "إذا سمح فأغلب المحلات سوف تكون مترددة لعدد من الأسباب: ‏١/ زيادة في التكاليف التشغيلية، من نقل وأجور وكهرباء و... و... ‏٢/ ما هي الجدوى من فتح المحل آخر الليل مقارنة مع أول الليل (التاجر يبغى أقل التكاليف مقابل أعلى الأرباح)".

وقال المغرد "علي":‏ "‏والله اذا طبقتوا هالقرار راح تخف زحمة الشوارع والأسواق؛ لأن المجال مفتوح طول الوقت ما فيه حد معين يتحاشرون الناس فيه والخدمات موجودة لنا بكل وقت نستفيد منها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغردون: السماح بافتتاح المحلات 24 ساعة يرفع جودة الحياة
سبق

حملت شبكات وسائل الاتصال الاجتماعية عبارات الإعجاب والتأييد لقرر مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقالت الدكتورة لمياء الإبراهيم: "‏مع #قيادة_المرأة_للسيارة وكوني من حزب السهرانين فإنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السهرانين الباحثين عن الترفيه البريء، فإننا نرحب بقرار #افتتاح_المحلات_24_ساعة ‏وسيبدأ تسوقي من بعد ما يناموا الأطفال لصلاة الفجر عشان ألحق على الصلاة في السوق".

من ناحيتها، قالت هدى الحربي: "‏#ترخيص_24_ساعه سيسهم في رفع جودة الحياة في المدن #السعودية وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية".

أما المغردة نوف فقد كتبت تقول: "‏قرار جميل لأنه بيوفر وظايف، وبيخدم الموظفين والموظفات بمختلف فترات دوامهم على قضاء حوائجهم".

‏ وغرد محمد العلم بقوله: "‏أراه قراراً صائباً.. وسيعين الموظفين بمختلف فترات دوامهم على قضاء لوازمهم في أي وقت. ‏المدن الكبرى لا ينبغي أن تنام".

وقال مغرد آخر يدعى محمد: "قرار صائب جداً جداً سوف يكون له حركة تجارية وشرائية قوية جداً".

وكتب سعد الشهري يقول: "إذا سمح فأغلب المحلات سوف تكون مترددة لعدد من الأسباب: ‏١/ زيادة في التكاليف التشغيلية، من نقل وأجور وكهرباء و... و... ‏٢/ ما هي الجدوى من فتح المحل آخر الليل مقارنة مع أول الليل (التاجر يبغى أقل التكاليف مقابل أعلى الأرباح)".

وقال المغرد "علي":‏ "‏والله اذا طبقتوا هالقرار راح تخف زحمة الشوارع والأسواق؛ لأن المجال مفتوح طول الوقت ما فيه حد معين يتحاشرون الناس فيه والخدمات موجودة لنا بكل وقت نستفيد منها".

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
04:38 PM

مغردون: السماح بافتتاح المحلات 24 ساعة يرفع جودة الحياة

أشاروا إلى أن القرار سيسهم في توفر فرص عمل للمواطنين

A A A
خلود غنام - الرياض
16
5,130

حملت شبكات وسائل الاتصال الاجتماعية عبارات الإعجاب والتأييد لقرر مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقالت الدكتورة لمياء الإبراهيم: "‏مع #قيادة_المرأة_للسيارة وكوني من حزب السهرانين فإنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السهرانين الباحثين عن الترفيه البريء، فإننا نرحب بقرار #افتتاح_المحلات_24_ساعة ‏وسيبدأ تسوقي من بعد ما يناموا الأطفال لصلاة الفجر عشان ألحق على الصلاة في السوق".

من ناحيتها، قالت هدى الحربي: "‏#ترخيص_24_ساعه سيسهم في رفع جودة الحياة في المدن #السعودية وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية".

أما المغردة نوف فقد كتبت تقول: "‏قرار جميل لأنه بيوفر وظايف، وبيخدم الموظفين والموظفات بمختلف فترات دوامهم على قضاء حوائجهم".

‏ وغرد محمد العلم بقوله: "‏أراه قراراً صائباً.. وسيعين الموظفين بمختلف فترات دوامهم على قضاء لوازمهم في أي وقت. ‏المدن الكبرى لا ينبغي أن تنام".

وقال مغرد آخر يدعى محمد: "قرار صائب جداً جداً سوف يكون له حركة تجارية وشرائية قوية جداً".

وكتب سعد الشهري يقول: "إذا سمح فأغلب المحلات سوف تكون مترددة لعدد من الأسباب: ‏١/ زيادة في التكاليف التشغيلية، من نقل وأجور وكهرباء و... و... ‏٢/ ما هي الجدوى من فتح المحل آخر الليل مقارنة مع أول الليل (التاجر يبغى أقل التكاليف مقابل أعلى الأرباح)".

وقال المغرد "علي":‏ "‏والله اذا طبقتوا هالقرار راح تخف زحمة الشوارع والأسواق؛ لأن المجال مفتوح طول الوقت ما فيه حد معين يتحاشرون الناس فيه والخدمات موجودة لنا بكل وقت نستفيد منها".

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