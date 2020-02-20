السودان.. تفريق مظاهرة تطالب بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

أحرق المحتجّون الإطارات وأغلقوا طرقًا

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم (الخميس)، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجّين في وسط العاصمة الخرطوم، الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة ضباط من الجيش إلى الخدمة بعد إحالتهم على التقاعد.

وتجمّع مئات المحتجين الشباب على مقربة من القصر الرئاسي، وهم يحملون أعلام السودان، ولافتات كُتب عليها: "الجيش جيش السودان"، "لا لإبعاد أحرار الجيش".

وأحرق المتظاهرون إطارات قديمة وأغلقوا طرقًا بالحجارة، ثم وصلت شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرّقتهم.

ووفقًا لـ"فرانس 24": دعا إلى المظاهرة "تجمع المهنيين"، الذي كان قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير على مدى أشهر؛ ما دفع الجيش إلى الإطاحة به في أبريل (نيسان).

وكان الجيش قد أصدر مطلع الأسبوع قائمة بأسماء ضباط من رتب مختلفة، تمت إحالتهم على التقاعد، لكن على الأثر انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تندّد بإحالة الضابط الملازم محمد الصديق، الذي ذكر محتجون أنه ممن دافعوا عنهم وناصروهم عند بداية اعتصامهم.