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الأولى في العالم.. سنغافورة تمنع إعلانات المشروبات المحلَّاة

في إطار تنفيذ حملة كبيرة تستهدف مكافحة مرض السكري

شهدت سنغافورة إصدار قرار حكومي يقضي بمنع الدعاية على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الزبادي والقهوة، طالما كانت محلاة.

جاء ذلك في إطار حملة كبيرة لمكافحة مرض السكري، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة بأن قرار منع الدعاية للمشروبات، يطبق في جميع وسائل الإعلان، سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية، بما في ذلك الإنترنت.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الدولة للشؤون الصحية إدوين تونغ للصحفيين: إن القرار تم اتخاذه بعد استشارة عامة، وبناء على استبيان.

وكشفت وزارة الصحة في سنغافورة أنها ستستمر في استطلاع آراء المستهلكين والصناع خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل الإعلان عن إجراءات أخرى لمكافحة السكري.

كما قالت الوزارة: إنها ستطالب مصنعي المشروبات المحلاة، بتوضيح كميات السكر بدقة على العبوات.

وأوضح "تونغ" أن البلاد لا تزال تدرس إجراءات أخرى أكثر صرامة؛ منها فرض المزيد من الضرائب على المشروبات المحلَّاة، أو حتى منع تداولها في الأسواق.

سنغافورة

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الأولى في العالم.. سنغافورة تمنع إعلانات المشروبات المحلَّاة
سبق

شهدت سنغافورة إصدار قرار حكومي يقضي بمنع الدعاية على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الزبادي والقهوة، طالما كانت محلاة.

جاء ذلك في إطار حملة كبيرة لمكافحة مرض السكري، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة بأن قرار منع الدعاية للمشروبات، يطبق في جميع وسائل الإعلان، سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية، بما في ذلك الإنترنت.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الدولة للشؤون الصحية إدوين تونغ للصحفيين: إن القرار تم اتخاذه بعد استشارة عامة، وبناء على استبيان.

وكشفت وزارة الصحة في سنغافورة أنها ستستمر في استطلاع آراء المستهلكين والصناع خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل الإعلان عن إجراءات أخرى لمكافحة السكري.

كما قالت الوزارة: إنها ستطالب مصنعي المشروبات المحلاة، بتوضيح كميات السكر بدقة على العبوات.

وأوضح "تونغ" أن البلاد لا تزال تدرس إجراءات أخرى أكثر صرامة؛ منها فرض المزيد من الضرائب على المشروبات المحلَّاة، أو حتى منع تداولها في الأسواق.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:35 PM

الأولى في العالم.. سنغافورة تمنع إعلانات المشروبات المحلَّاة

في إطار تنفيذ حملة كبيرة تستهدف مكافحة مرض السكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت سنغافورة إصدار قرار حكومي يقضي بمنع الدعاية على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الزبادي والقهوة، طالما كانت محلاة.

جاء ذلك في إطار حملة كبيرة لمكافحة مرض السكري، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة بأن قرار منع الدعاية للمشروبات، يطبق في جميع وسائل الإعلان، سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية، بما في ذلك الإنترنت.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الدولة للشؤون الصحية إدوين تونغ للصحفيين: إن القرار تم اتخاذه بعد استشارة عامة، وبناء على استبيان.

وكشفت وزارة الصحة في سنغافورة أنها ستستمر في استطلاع آراء المستهلكين والصناع خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل الإعلان عن إجراءات أخرى لمكافحة السكري.

كما قالت الوزارة: إنها ستطالب مصنعي المشروبات المحلاة، بتوضيح كميات السكر بدقة على العبوات.

وأوضح "تونغ" أن البلاد لا تزال تدرس إجراءات أخرى أكثر صرامة؛ منها فرض المزيد من الضرائب على المشروبات المحلَّاة، أو حتى منع تداولها في الأسواق.

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