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بصفقات مليونية.. ديربي مجاهيم الإبل يعود للواجهة بعد غياب

لتعزيز المنقيات للمحافظة على اللقب أو محاولة استعادة تفوق الأعوام السابقة

عاد ديربي الإثارة والتنافس بين ملاك الإبل في فئة المجاهيم بعقد صفقات مليونية لخطف لقب نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة القادمة.

وشهدت الأيام الماضية تداول أخبار إبرام ملاك إبل مشهورين ومتنافسين في فئة المجاهيم على جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية كبيرة لشراء أندر فرديات، أحدهما يعزز منقيته ليحافظ على اللقب، والآخر يحاول استعادة اللقب الذي ظفر به الأعوام السابقة.

وتسبب الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية لفرديات الإبل من فئة المجاهيم، وإقبال من المستثمرين في عالم الإبل بعقد صفقات بمبالغ عالية.

يذكر أن التنافس في فئة المجاهيم على جائزة نخبة النخبة غاب بين المتنافسين العامين الماضيين.

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بصفقات مليونية.. ديربي مجاهيم الإبل يعود للواجهة بعد غياب
سبق

عاد ديربي الإثارة والتنافس بين ملاك الإبل في فئة المجاهيم بعقد صفقات مليونية لخطف لقب نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة القادمة.

وشهدت الأيام الماضية تداول أخبار إبرام ملاك إبل مشهورين ومتنافسين في فئة المجاهيم على جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية كبيرة لشراء أندر فرديات، أحدهما يعزز منقيته ليحافظ على اللقب، والآخر يحاول استعادة اللقب الذي ظفر به الأعوام السابقة.

وتسبب الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية لفرديات الإبل من فئة المجاهيم، وإقبال من المستثمرين في عالم الإبل بعقد صفقات بمبالغ عالية.

يذكر أن التنافس في فئة المجاهيم على جائزة نخبة النخبة غاب بين المتنافسين العامين الماضيين.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
12:36 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
02:58 PM

بصفقات مليونية.. ديربي مجاهيم الإبل يعود للواجهة بعد غياب

لتعزيز المنقيات للمحافظة على اللقب أو محاولة استعادة تفوق الأعوام السابقة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,953

عاد ديربي الإثارة والتنافس بين ملاك الإبل في فئة المجاهيم بعقد صفقات مليونية لخطف لقب نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة القادمة.

وشهدت الأيام الماضية تداول أخبار إبرام ملاك إبل مشهورين ومتنافسين في فئة المجاهيم على جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية كبيرة لشراء أندر فرديات، أحدهما يعزز منقيته ليحافظ على اللقب، والآخر يحاول استعادة اللقب الذي ظفر به الأعوام السابقة.

وتسبب الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية لفرديات الإبل من فئة المجاهيم، وإقبال من المستثمرين في عالم الإبل بعقد صفقات بمبالغ عالية.

يذكر أن التنافس في فئة المجاهيم على جائزة نخبة النخبة غاب بين المتنافسين العامين الماضيين.

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201,250 سيارة ..

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