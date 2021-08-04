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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين و(9) مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (345) رأسًا من الإبل و(992) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين و(9) مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (345) رأسًا من الإبل و(992) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:25 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين و(9) مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (345) رأسًا من الإبل و(992) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عددٍ من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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