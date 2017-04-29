وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية. وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.

تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة في زيارة رسمية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-29 وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.



وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 07:30 PM

تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة في زيارة رسمية كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر





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وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.



وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.