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تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة في زيارة رسمية

كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر

وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة في زيارة رسمية
سبق

وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
07:30 PM

تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة في زيارة رسمية

كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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10,117

وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.

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