العراق: 4172 إصابة جديدة و67 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 387121 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9531، فيما سجلت 4213 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 316371 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 61219؛ منهم 479 يرقدون في العناية المركزة.