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"يد الوحدة" تتأهل للنهائي الآسيوي.. و"الفيصل" يكافئهم بـ100 ألف ريال

تأهل فريق الوحدة الأول لكرة اليد إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بفوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 - 29 .
من حانبه هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة والجهازين الفني والإداري واللاعبين في فريق كرة اليد بالنادي، بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية 22 المقامة حاليًا في كوريا، إثر فوز الفريق في نصف النهائي اليوم على شقيقه فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 مقابل 29.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، هنأه بهذا الإنجاز وأعلن خلاله عن تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل، متمنياً كل التوفيق والنجاح للاعبين في تجاوز المباراة النهائية والعودة باللقب القاري الكبير الذي سيسجل باسم رياضة الوطن بإذن الله.

فريق الوحدة نهائي البطولة الآسيوية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"يد الوحدة" تتأهل للنهائي الآسيوي.. و"الفيصل" يكافئهم بـ100 ألف ريال
سبق

تأهل فريق الوحدة الأول لكرة اليد إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بفوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 - 29 .
من حانبه هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة والجهازين الفني والإداري واللاعبين في فريق كرة اليد بالنادي، بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية 22 المقامة حاليًا في كوريا، إثر فوز الفريق في نصف النهائي اليوم على شقيقه فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 مقابل 29.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، هنأه بهذا الإنجاز وأعلن خلاله عن تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل، متمنياً كل التوفيق والنجاح للاعبين في تجاوز المباراة النهائية والعودة باللقب القاري الكبير الذي سيسجل باسم رياضة الوطن بإذن الله.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
05:03 PM

"يد الوحدة" تتأهل للنهائي الآسيوي.. و"الفيصل" يكافئهم بـ100 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريق الوحدة الأول لكرة اليد إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بفوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 - 29 .
من حانبه هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الوحدة والجهازين الفني والإداري واللاعبين في فريق كرة اليد بالنادي، بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية 22 المقامة حاليًا في كوريا، إثر فوز الفريق في نصف النهائي اليوم على شقيقه فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 30 مقابل 29.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، هنأه بهذا الإنجاز وأعلن خلاله عن تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل، متمنياً كل التوفيق والنجاح للاعبين في تجاوز المباراة النهائية والعودة باللقب القاري الكبير الذي سيسجل باسم رياضة الوطن بإذن الله.

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