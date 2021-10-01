"هاشم" يُنير منزل "أبو طالب"

رُزق الشاب أحمد فائز أحمد أبو طالب بمولود، اتفق هو وحرمه على تسميته هاشم. جعله الله من مواليد السعادة، وأقرَّ به أعين والدَيْه.
رُزق الشاب أحمد فائز أحمد أبو طالب بمولود، اتفق هو وحرمه على تسميته هاشم. جعله الله من مواليد السعادة، وأقرَّ به أعين والدَيْه.
رُزق الشاب أحمد فائز أحمد أبو طالب بمولود، اتفق هو وحرمه على تسميته هاشم. جعله الله من مواليد السعادة، وأقرَّ به أعين والدَيْه.
رُزق الشاب أحمد فائز أحمد أبو طالب بمولود، اتفق هو وحرمه على تسميته هاشم. جعله الله من مواليد السعادة، وأقرَّ به أعين والدَيْه.