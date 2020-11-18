تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

وسط تعطش للبضائع السعودية.. "فيصل بن خالد" يرعى حفل تشغيل منفذ عرعر على حدود البلدين

تعتزم السعودية، اليوم الأربعاء، افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمنفذ «عرعر» مع الجانب العراقي الذي تعهدت الرياض بإنشائه بجميع تجهيزاته، وسط تعطش اقتصادي للبضائع السعودية من السوق العراقي.

ويرعى أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر، إثر الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.