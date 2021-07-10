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النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة

غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة
سبق

غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
08:10 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:26 AM

النصر يغادر إلى بلغاريا .. والثلاثي يخضع لفحص كورونا قبل اللحاق بالبعثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,234

غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر الرياض متوجهة إلى مقر معسكر الفريق الخارجي في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

من جانب آخر تم تأجيل سفر اللاعبين وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى مدير عام كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني، حتى التأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، حيث تقرر أن يجري الثلاثي فحصاً آخر غداً الأحد، قبل اللحاق بالبعثة .

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