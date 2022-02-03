الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز
يُصلَّى عليه بعد العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-03
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.