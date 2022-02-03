الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز

يُصلَّى عليه بعد العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه - إن شاء الله - يوم غد الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.