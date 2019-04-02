"تعليم الأفلاج" تؤكد ضرورة العمل بضوابط الحفلات المدرسية

بينها عدم تكليف الطالبات والطلاب بأي مبالغ نقدية أو طلبات عينية

أكدت إدارة تعليم الأفلاج على مدارس المحافظة، أهمية العمل بضوابط الحفلات المدرسية الختامية "التخرّج" وفقاً للتعميم الوزاري المنظم لذلك.

جاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم الأفلاج على مدارس المحافظة كافة تضمّن اعتماد العمل بضوابط الحفلات المدرسية الختامية وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم التي نصت بعض تعليماتها على إدراج الحفل الختامي ضمن خطة المدرسة السنوية، على ألا يؤثر الإعداد والتدريب لبرنامج الحفل في سير اليوم الدراسي، والتأكيد على تضمين فقرات الحفل ما يعزز الولاء للملك والانتماء للوطن، مع مراعاة توافر شروط الأمن والسلامة في مقر الحفل وتجهيزاته واقتصار المشاركات، خاصة في حفلات مدارس البنات، على منسوبات التعليم.

وتناولت التعليمات عدم تكليف الطالبات والطلاب بأي مبالغ نقدية أو طلبات عينية، وغيرها من التوجيهات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.