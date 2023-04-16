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"القريات" تدخل قائمة إصابات كورونا و"الجوف" آخر المناطق سقوطًا في الفيروس

ظلت عصيّةً عليه حتى اليوم

دخلت محافظة القريات قائمة المدن المصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس بسبب مخالطتهما لحالة سابقة مؤكدة، وبالتالي يكون الفيروس قد شمل كافة مناطق المملكة بعد دخول منطقة الجوف آخر مناطق المملكة التي ظلت عصيّةً عليه إلى هذا اليوم .

وفي بيان صحفي صادر من "صحة الجوف" جاء فيه: "إشارة إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي بوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليومي للحالات المصابة بفايروس كورونا (كوفيد19), ومنها حالتان مصابتان بمحافظة القريات، تشير صحة الجوف إلى أن الحالتين كانتا مخالطتين لحالة تأكد إصابتها في السابق من خارج المنطقة, وتم رصدها في حينه, وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسوف يتم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة".

وإضافت: "ونؤكد على الجميع الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفايروس, وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج دون الضرورة في وقت السماح, سائلين الله العلي القدير أن يشفي المصابين وأن يحفظ الجميع" .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القريات" تدخل قائمة إصابات كورونا و"الجوف" آخر المناطق سقوطًا في الفيروس
سبق

دخلت محافظة القريات قائمة المدن المصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس بسبب مخالطتهما لحالة سابقة مؤكدة، وبالتالي يكون الفيروس قد شمل كافة مناطق المملكة بعد دخول منطقة الجوف آخر مناطق المملكة التي ظلت عصيّةً عليه إلى هذا اليوم .

وفي بيان صحفي صادر من "صحة الجوف" جاء فيه: "إشارة إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي بوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليومي للحالات المصابة بفايروس كورونا (كوفيد19), ومنها حالتان مصابتان بمحافظة القريات، تشير صحة الجوف إلى أن الحالتين كانتا مخالطتين لحالة تأكد إصابتها في السابق من خارج المنطقة, وتم رصدها في حينه, وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسوف يتم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة".

وإضافت: "ونؤكد على الجميع الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفايروس, وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج دون الضرورة في وقت السماح, سائلين الله العلي القدير أن يشفي المصابين وأن يحفظ الجميع" .

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:46 PM

"القريات" تدخل قائمة إصابات كورونا و"الجوف" آخر المناطق سقوطًا في الفيروس

ظلت عصيّةً عليه حتى اليوم

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
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6,290

دخلت محافظة القريات قائمة المدن المصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس بسبب مخالطتهما لحالة سابقة مؤكدة، وبالتالي يكون الفيروس قد شمل كافة مناطق المملكة بعد دخول منطقة الجوف آخر مناطق المملكة التي ظلت عصيّةً عليه إلى هذا اليوم .

وفي بيان صحفي صادر من "صحة الجوف" جاء فيه: "إشارة إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي بوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليومي للحالات المصابة بفايروس كورونا (كوفيد19), ومنها حالتان مصابتان بمحافظة القريات، تشير صحة الجوف إلى أن الحالتين كانتا مخالطتين لحالة تأكد إصابتها في السابق من خارج المنطقة, وتم رصدها في حينه, وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسوف يتم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة".

وإضافت: "ونؤكد على الجميع الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفايروس, وأهمها البقاء في البيت وعدم الخروج دون الضرورة في وقت السماح, سائلين الله العلي القدير أن يشفي المصابين وأن يحفظ الجميع" .

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