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"هدف" يجدد دعوته للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على "طاقات"

لملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين.. بالتعاون مع "الموارد البشرية"

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعوته لملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" http://transition.taqat.sa/ ، للاستفادة من خدمات ومبادرات الدعم الموجهة لتوطين مهن قطاع التعليم الأهلي والعالمي، والاستفادة أيضًا من قاعدة بيانات الباحثين والباحثات عن عمل المتاحة في البوابة.

ودعا ملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من جميع برامج ومبادرات الدعم، ومنها برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم التوظيف، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، فضلاً عن الخدمات المقدمة من خلال مراكز وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع برامجه ومبادراته متاحة لاستفادة المدراس الأهلية والعالمية وفقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لكل برنامج والموضحة في البوابة.

وجاءت دعوة "هدف" في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية، لتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع التعليم الأهلي والعالمي، وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل تماشيًا مع توجيهات القيادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يجدد دعوته للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على "طاقات"
سبق

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعوته لملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" http://transition.taqat.sa/ ، للاستفادة من خدمات ومبادرات الدعم الموجهة لتوطين مهن قطاع التعليم الأهلي والعالمي، والاستفادة أيضًا من قاعدة بيانات الباحثين والباحثات عن عمل المتاحة في البوابة.

ودعا ملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من جميع برامج ومبادرات الدعم، ومنها برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم التوظيف، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، فضلاً عن الخدمات المقدمة من خلال مراكز وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع برامجه ومبادراته متاحة لاستفادة المدراس الأهلية والعالمية وفقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لكل برنامج والموضحة في البوابة.

وجاءت دعوة "هدف" في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية، لتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع التعليم الأهلي والعالمي، وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل تماشيًا مع توجيهات القيادة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
04:11 PM

"هدف" يجدد دعوته للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على "طاقات"

لملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين.. بالتعاون مع "الموارد البشرية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعوته لملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" http://transition.taqat.sa/ ، للاستفادة من خدمات ومبادرات الدعم الموجهة لتوطين مهن قطاع التعليم الأهلي والعالمي، والاستفادة أيضًا من قاعدة بيانات الباحثين والباحثات عن عمل المتاحة في البوابة.

ودعا ملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من جميع برامج ومبادرات الدعم، ومنها برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم التوظيف، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، فضلاً عن الخدمات المقدمة من خلال مراكز وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع برامجه ومبادراته متاحة لاستفادة المدراس الأهلية والعالمية وفقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لكل برنامج والموضحة في البوابة.

وجاءت دعوة "هدف" في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية، لتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع التعليم الأهلي والعالمي، وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل تماشيًا مع توجيهات القيادة.

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