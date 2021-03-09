انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف الشريف محمد الحماد؛ نسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
"الحماد" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف الشريف محمد الحماد؛ نسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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"الحماد" إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-09
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
10:12 PM
"الحماد" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف الشريف محمد الحماد؛ نسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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