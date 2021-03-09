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"الحماد" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف الشريف محمد الحماد؛ نسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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"الحماد" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف الشريف محمد الحماد؛ نسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
10:12 PM

"الحماد" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله تعالى نايف الشريف محمد الحماد؛ نسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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