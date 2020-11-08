النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية "صفا" لقاءً افتراضيًا بعنوان "مستقبل العولمة في ظل التغيرات الدولية وآثارها على الاقتصاد السعودي"، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين الاقتصادي والمالي.

ويشارك في اللقاء عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي، ويدير اللقاء أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ.

ويناقش المتحدثون خلال اللقاء مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية والمالية، من حيث المفهوم ومراحلها، ومناقشة مستقبل العولمة مرورًا بجائحة كورونا من المنظور العالمي والمحلي، ومعرفة المخاطر التي قد تهدد استمراريتها خصوصًا في ظل الحديث الحالي عن موجة أخرى للجائحة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مستمرة يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

مركز التواصل والمعرفة المالية الجمعية المالية السعودية الاقتصاد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم
سبق

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية "صفا" لقاءً افتراضيًا بعنوان "مستقبل العولمة في ظل التغيرات الدولية وآثارها على الاقتصاد السعودي"، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين الاقتصادي والمالي.

ويشارك في اللقاء عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي، ويدير اللقاء أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ.

ويناقش المتحدثون خلال اللقاء مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية والمالية، من حيث المفهوم ومراحلها، ومناقشة مستقبل العولمة مرورًا بجائحة كورونا من المنظور العالمي والمحلي، ومعرفة المخاطر التي قد تهدد استمراريتها خصوصًا في ظل الحديث الحالي عن موجة أخرى للجائحة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مستمرة يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
02:11 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
02:28 AM

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
33

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية "صفا" لقاءً افتراضيًا بعنوان "مستقبل العولمة في ظل التغيرات الدولية وآثارها على الاقتصاد السعودي"، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين الاقتصادي والمالي.

ويشارك في اللقاء عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي، ويدير اللقاء أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ.

ويناقش المتحدثون خلال اللقاء مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية والمالية، من حيث المفهوم ومراحلها، ومناقشة مستقبل العولمة مرورًا بجائحة كورونا من المنظور العالمي والمحلي، ومعرفة المخاطر التي قد تهدد استمراريتها خصوصًا في ظل الحديث الحالي عن موجة أخرى للجائحة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مستمرة يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,602
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,010
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,086

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة