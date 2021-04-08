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مكة المكرمة.. "الصحة" و"الهلال الأحمر" يناقشان استعدادات "عمرة رمضان"

عقدت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، والرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دالشاد علي؛ لمناقشة استعدادات الجهتين لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور وائل مطير، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مجدولة بين القطاعات الحكومية؛ لتوحيد وتضافر الجهود للعمل على خطط المعدة؛ لتقديم أجود الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام، خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك وموسم الحج على مدار العام.

وأوضح مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن العمل قائم لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى بالتنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية بموسم العمرة بشهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ؛ لتحقيق التكاملية في تقديم الخدمة الطبية بالمنطقة.

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مكة المكرمة.. "الصحة" و"الهلال الأحمر" يناقشان استعدادات "عمرة رمضان"
سبق

عقدت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، والرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دالشاد علي؛ لمناقشة استعدادات الجهتين لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور وائل مطير، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مجدولة بين القطاعات الحكومية؛ لتوحيد وتضافر الجهود للعمل على خطط المعدة؛ لتقديم أجود الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام، خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك وموسم الحج على مدار العام.

وأوضح مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن العمل قائم لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى بالتنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية بموسم العمرة بشهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ؛ لتحقيق التكاملية في تقديم الخدمة الطبية بالمنطقة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:51 PM

مكة المكرمة.. "الصحة" و"الهلال الأحمر" يناقشان استعدادات "عمرة رمضان"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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عقدت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، والرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دالشاد علي؛ لمناقشة استعدادات الجهتين لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور وائل مطير، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مجدولة بين القطاعات الحكومية؛ لتوحيد وتضافر الجهود للعمل على خطط المعدة؛ لتقديم أجود الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام، خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك وموسم الحج على مدار العام.

وأوضح مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن العمل قائم لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى بالتنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية بموسم العمرة بشهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ؛ لتحقيق التكاملية في تقديم الخدمة الطبية بالمنطقة.

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