النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة: المملكة تتابع باهتمام أبحاث لقاح فيروس "كورونا"

أكد الحرص على تأمينه فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن الأبحاث في عدد من دول العالم تجري على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وأضاف: نحن في المملكة نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها ونحن حريصون جداً على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته، فسلامتكم أولوية لنا دائمًا.

وأردف "الربيعة": نحن في المملكة حالياً نجني ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث نشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص، وهذا تحقق بفضل الله ثم بدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة ـ وفقها الله ـ جعلت صحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتها، وهنا أيضًا أشكر زملائي الممارسين الصحيين على جهودهم الرائعة خلال الفترة الماضية .

وتابع: كما يلاحظ الجميع أن عدداً من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة، وبناءً على ما نراه في هذه الدول ونحن جزء من هذا العالم والتساهل لدينا في تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، فنحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام ".

وقال وزير الصحة: أوجه النصيحة لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن وعددها أكثر من 230 عيادة بجميع مناطق المملكة، كما يتوفر أكثر من 20 محطة فحص بالسيارات لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، ومن لديه أي استفسار أو يرغب باستشارة الطبية الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: المملكة تتابع باهتمام أبحاث لقاح فيروس "كورونا"
سبق

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن الأبحاث في عدد من دول العالم تجري على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وأضاف: نحن في المملكة نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها ونحن حريصون جداً على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته، فسلامتكم أولوية لنا دائمًا.

وأردف "الربيعة": نحن في المملكة حالياً نجني ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث نشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص، وهذا تحقق بفضل الله ثم بدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة ـ وفقها الله ـ جعلت صحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتها، وهنا أيضًا أشكر زملائي الممارسين الصحيين على جهودهم الرائعة خلال الفترة الماضية .

وتابع: كما يلاحظ الجميع أن عدداً من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة، وبناءً على ما نراه في هذه الدول ونحن جزء من هذا العالم والتساهل لدينا في تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، فنحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام ".

وقال وزير الصحة: أوجه النصيحة لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن وعددها أكثر من 230 عيادة بجميع مناطق المملكة، كما يتوفر أكثر من 20 محطة فحص بالسيارات لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، ومن لديه أي استفسار أو يرغب باستشارة الطبية الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة .

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:35 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:56 PM

وزير الصحة: المملكة تتابع باهتمام أبحاث لقاح فيروس "كورونا"

أكد الحرص على تأمينه فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
993

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن الأبحاث في عدد من دول العالم تجري على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وأضاف: نحن في المملكة نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها ونحن حريصون جداً على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته، فسلامتكم أولوية لنا دائمًا.

وأردف "الربيعة": نحن في المملكة حالياً نجني ثمار التزامنا خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث نشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص، وهذا تحقق بفضل الله ثم بدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة ـ وفقها الله ـ جعلت صحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتها، وهنا أيضًا أشكر زملائي الممارسين الصحيين على جهودهم الرائعة خلال الفترة الماضية .

وتابع: كما يلاحظ الجميع أن عدداً من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة، وبناءً على ما نراه في هذه الدول ونحن جزء من هذا العالم والتساهل لدينا في تطبيق الاحترازات فإننا نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، فنحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام ".

وقال وزير الصحة: أوجه النصيحة لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن وعددها أكثر من 230 عيادة بجميع مناطق المملكة، كما يتوفر أكثر من 20 محطة فحص بالسيارات لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، ومن لديه أي استفسار أو يرغب باستشارة الطبية الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,508

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة