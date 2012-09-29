المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بدر ووادي الفرع وينبع
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (بدر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-29
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (بدر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
09:09 AM
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بدر ووادي الفرع وينبع
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (بدر، ووادي الفرع، وينبع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.