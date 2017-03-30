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انقطعت الأعصاب.. تدخل عاجل ينقذ ذراع مريض من البتر في جدة

أجراه فريق طبي بمستشفى المؤسس بعد "توقف دموية اليد والذراع"

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ ذراع مريض من "البتر"، بعد إصابته بقطع رضي في الذراع اليسرى نتج عنه انقطاع كامل للدورة الدموية في الذراع واليد، مع وجود نزيف حاد من الجزء العلوي للجسم.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى حالة لمريض ثلاثيني في غياب تام عن الوعي، وبعد مناظرة الفريق الطبي له تبين وجود تهتك في الشريان العضلي وانقطاع في الأعصاب والعضلات، وهذا ينتهي عادة في معظم الحالات ببتر الطرف العلوي، وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة للمريض بالطوارئ، وتحويله إلى العمليات في الحال لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وبفضل الله، قام فريق جراحة الأوعية الدموية بإصلاح الشريان الأساسي وتوصيله ورجعت الدورة الدموية للطرف العلوي وتم إنقاذه ولم يتم بتر أي جزء بفضل الله، بقيادة الدكتور عبدالصمد العرجا والدكتور حامد النفيعي.

وقد جرى مناظرة الحالة بعد العملية ومراجعة نبض اليد والتأكد من تشبع الأكسجين باليد، ونقل المريض إلى القسم الداخلي؛ لاستكمال العلاج والمتابعة، حيث يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقطعت الأعصاب.. تدخل عاجل ينقذ ذراع مريض من البتر في جدة
سبق

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ ذراع مريض من "البتر"، بعد إصابته بقطع رضي في الذراع اليسرى نتج عنه انقطاع كامل للدورة الدموية في الذراع واليد، مع وجود نزيف حاد من الجزء العلوي للجسم.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى حالة لمريض ثلاثيني في غياب تام عن الوعي، وبعد مناظرة الفريق الطبي له تبين وجود تهتك في الشريان العضلي وانقطاع في الأعصاب والعضلات، وهذا ينتهي عادة في معظم الحالات ببتر الطرف العلوي، وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة للمريض بالطوارئ، وتحويله إلى العمليات في الحال لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وبفضل الله، قام فريق جراحة الأوعية الدموية بإصلاح الشريان الأساسي وتوصيله ورجعت الدورة الدموية للطرف العلوي وتم إنقاذه ولم يتم بتر أي جزء بفضل الله، بقيادة الدكتور عبدالصمد العرجا والدكتور حامد النفيعي.

وقد جرى مناظرة الحالة بعد العملية ومراجعة نبض اليد والتأكد من تشبع الأكسجين باليد، ونقل المريض إلى القسم الداخلي؛ لاستكمال العلاج والمتابعة، حيث يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
02:20 PM

انقطعت الأعصاب.. تدخل عاجل ينقذ ذراع مريض من البتر في جدة

أجراه فريق طبي بمستشفى المؤسس بعد "توقف دموية اليد والذراع"

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محمد حضاض - جدة
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تمكن فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ ذراع مريض من "البتر"، بعد إصابته بقطع رضي في الذراع اليسرى نتج عنه انقطاع كامل للدورة الدموية في الذراع واليد، مع وجود نزيف حاد من الجزء العلوي للجسم.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى حالة لمريض ثلاثيني في غياب تام عن الوعي، وبعد مناظرة الفريق الطبي له تبين وجود تهتك في الشريان العضلي وانقطاع في الأعصاب والعضلات، وهذا ينتهي عادة في معظم الحالات ببتر الطرف العلوي، وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة للمريض بالطوارئ، وتحويله إلى العمليات في الحال لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وبفضل الله، قام فريق جراحة الأوعية الدموية بإصلاح الشريان الأساسي وتوصيله ورجعت الدورة الدموية للطرف العلوي وتم إنقاذه ولم يتم بتر أي جزء بفضل الله، بقيادة الدكتور عبدالصمد العرجا والدكتور حامد النفيعي.

وقد جرى مناظرة الحالة بعد العملية ومراجعة نبض اليد والتأكد من تشبع الأكسجين باليد، ونقل المريض إلى القسم الداخلي؛ لاستكمال العلاج والمتابعة، حيث يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

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