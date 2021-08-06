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"الحجرف": نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لليمن لحلّ الأزمة

لدعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً أممياً خاصاً لليمن خلفاً لمارتين جريفيث.

وشدّد الدكتور الحجرف على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ونوّه بالمسيرة المهنية لهانس جروندبرج، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تمنياته للمبعوث الجديد هانس جروندبرج متطلعاً للعمل معه لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حلّ شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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"الحجرف": نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لليمن لحلّ الأزمة
سبق

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً أممياً خاصاً لليمن خلفاً لمارتين جريفيث.

وشدّد الدكتور الحجرف على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ونوّه بالمسيرة المهنية لهانس جروندبرج، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تمنياته للمبعوث الجديد هانس جروندبرج متطلعاً للعمل معه لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حلّ شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
10:00 PM

"الحجرف": نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لليمن لحلّ الأزمة

لدعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً أممياً خاصاً لليمن خلفاً لمارتين جريفيث.

وشدّد الدكتور الحجرف على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ونوّه بالمسيرة المهنية لهانس جروندبرج، معرباً عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تمنياته للمبعوث الجديد هانس جروندبرج متطلعاً للعمل معه لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حلّ شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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