مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر

أكدت أنها قد تصل لفترة أطول في بعض الحالات

كشفت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة، عن المدة الزمنية التي يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما ينطبق على لقاحات الإنفلونزا العادية ينطبق مبدئياً على لقاحات كورونا.

وأشارت المجموعة إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها قد تستمر لفترة أطول لدى بعض الحالات، ومشددة إلى أن مدة المناعة الطبيعية إزاء العدوى ليست معروفة بشكل دقيق.

وأوضحت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، أن الإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلونزا الشتوية السنوية، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" بريطانية.

وأكدت أن ذلك دليلًا على أن المناعة تضعف تدريجياً بعد فترة معينة، تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على لقاحات فيروس كورونا.



وكانت مختبرات لقاح "موديرنا" قد أشارت قبل أيام إلى أن اللقاح الذي تعمل على صناعته يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر، وقد تستمر لمدة تصل إلى عام لدى بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من التجارب العملية لحسم هذا الأمر.