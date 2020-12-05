النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر

أكدت أنها قد تصل لفترة أطول في بعض الحالات

كشفت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة، عن المدة الزمنية التي يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما ينطبق على لقاحات الإنفلونزا العادية ينطبق مبدئياً على لقاحات كورونا.

وأشارت المجموعة إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها قد تستمر لفترة أطول لدى بعض الحالات، ومشددة إلى أن مدة المناعة الطبيعية إزاء العدوى ليست معروفة بشكل دقيق.

وأوضحت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، أن الإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلونزا الشتوية السنوية، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" بريطانية.

وأكدت أن ذلك دليلًا على أن المناعة تضعف تدريجياً بعد فترة معينة، تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على لقاحات فيروس كورونا.


وكانت مختبرات لقاح "موديرنا" قد أشارت قبل أيام إلى أن اللقاح الذي تعمل على صناعته يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر، وقد تستمر لمدة تصل إلى عام لدى بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من التجارب العملية لحسم هذا الأمر.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر
سبق

كشفت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة، عن المدة الزمنية التي يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما ينطبق على لقاحات الإنفلونزا العادية ينطبق مبدئياً على لقاحات كورونا.

وأشارت المجموعة إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها قد تستمر لفترة أطول لدى بعض الحالات، ومشددة إلى أن مدة المناعة الطبيعية إزاء العدوى ليست معروفة بشكل دقيق.

وأوضحت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، أن الإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلونزا الشتوية السنوية، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" بريطانية.

وأكدت أن ذلك دليلًا على أن المناعة تضعف تدريجياً بعد فترة معينة، تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على لقاحات فيروس كورونا.


وكانت مختبرات لقاح "موديرنا" قد أشارت قبل أيام إلى أن اللقاح الذي تعمل على صناعته يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر، وقد تستمر لمدة تصل إلى عام لدى بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من التجارب العملية لحسم هذا الأمر.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
05:54 PM

مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر

أكدت أنها قد تصل لفترة أطول في بعض الحالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,946

كشفت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة، عن المدة الزمنية التي يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما ينطبق على لقاحات الإنفلونزا العادية ينطبق مبدئياً على لقاحات كورونا.

وأشارت المجموعة إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها قد تستمر لفترة أطول لدى بعض الحالات، ومشددة إلى أن مدة المناعة الطبيعية إزاء العدوى ليست معروفة بشكل دقيق.

وأوضحت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، أن الإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلونزا الشتوية السنوية، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" بريطانية.

وأكدت أن ذلك دليلًا على أن المناعة تضعف تدريجياً بعد فترة معينة، تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على لقاحات فيروس كورونا.


وكانت مختبرات لقاح "موديرنا" قد أشارت قبل أيام إلى أن اللقاح الذي تعمل على صناعته يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر، وقد تستمر لمدة تصل إلى عام لدى بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من التجارب العملية لحسم هذا الأمر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,396
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة