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"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها

قال: أسباب كثيرة للإحساس بنغزة في القلب وليست دليلاً على مرض به

نفي الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن يكون كل إحساس بنغزة في القلب تعبيراً عن مرضٍ ما به، مشيراً إلى أن هناك أسباباً كثيرة للإحساس بالنغزات القلبية، ومعظمها تأتي نتيجة انقباض في العضلات أو القلق والتوتر.

وأضاف النمر؛ أن هناك 3 أسباب لضعف عضلات القلب تكون نتيجة الانسداد في شرايين القلب أو الضغط، وتناول المشروبات الكحولية، بجانب أسباب أخرى ثانوية.

ولفت النمر؛ في حديثه لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية، إلى أن العادات الغذائية اليومية والصحية والممارسات تؤثر بشكل عام على عضلة القلب، ناصحاً بضرورة أكل الخضراوات والوجبات قليلة الدهون مع خمس حصص من الفواكه يومياً وممارسة الرياضة بشكل يومي لتنشيط عضلة القلب والابتعاد عن التدخين.

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"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها
سبق

نفي الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن يكون كل إحساس بنغزة في القلب تعبيراً عن مرضٍ ما به، مشيراً إلى أن هناك أسباباً كثيرة للإحساس بالنغزات القلبية، ومعظمها تأتي نتيجة انقباض في العضلات أو القلق والتوتر.

وأضاف النمر؛ أن هناك 3 أسباب لضعف عضلات القلب تكون نتيجة الانسداد في شرايين القلب أو الضغط، وتناول المشروبات الكحولية، بجانب أسباب أخرى ثانوية.

ولفت النمر؛ في حديثه لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية، إلى أن العادات الغذائية اليومية والصحية والممارسات تؤثر بشكل عام على عضلة القلب، ناصحاً بضرورة أكل الخضراوات والوجبات قليلة الدهون مع خمس حصص من الفواكه يومياً وممارسة الرياضة بشكل يومي لتنشيط عضلة القلب والابتعاد عن التدخين.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
09:55 AM

"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها

قال: أسباب كثيرة للإحساس بنغزة في القلب وليست دليلاً على مرض به

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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14,350

نفي الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن يكون كل إحساس بنغزة في القلب تعبيراً عن مرضٍ ما به، مشيراً إلى أن هناك أسباباً كثيرة للإحساس بالنغزات القلبية، ومعظمها تأتي نتيجة انقباض في العضلات أو القلق والتوتر.

وأضاف النمر؛ أن هناك 3 أسباب لضعف عضلات القلب تكون نتيجة الانسداد في شرايين القلب أو الضغط، وتناول المشروبات الكحولية، بجانب أسباب أخرى ثانوية.

ولفت النمر؛ في حديثه لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية، إلى أن العادات الغذائية اليومية والصحية والممارسات تؤثر بشكل عام على عضلة القلب، ناصحاً بضرورة أكل الخضراوات والوجبات قليلة الدهون مع خمس حصص من الفواكه يومياً وممارسة الرياضة بشكل يومي لتنشيط عضلة القلب والابتعاد عن التدخين.

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