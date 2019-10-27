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رجل أعمال إماراتي يحذر دبي من كارثة

"سجواني" طالب باتخاذ إجراءات عاجلة

شدد رجل الأعمال الإماراتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية حسين سجواني، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب دبي كارثة اقتصادية محتملة قد تواجهها بسبب الإعمار المفرط.
ودعا "سجواني" في حديث لوكالة "بلومبيرغ" نشر اليوم الأحد، إلى تعليق جميع مشاريع بناء المنازل في دبي لعام أو عامين؛ لتفادي تلك الكارثة المحتملة التي قد تؤدي إليها الزيادة المتواصلة في العرض الفائض.

وتابع: "نحن الآن في مفترق طرق، إما سنعالج هذه المشكلة، ما سيتيح لنا النمو من هنا، أو سنشهد كارثة".
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" حذر من أن تجاهل العرض المفرط سيضر بالمصارف المحلية، إذ سيؤدي انخفاض أسعار العقارات إلى زيادة القروض المعدومة، وسيقوض الإجراءات الاحترازية ضد الإعسار، ما سيؤثر سلباً على الربحية.
وحمل رئيس "داماك" التي شهدت أسهمها هبوطاً بـ40% العام الجاري شركة "إعمار" العقارية المسؤولية عن دعم العرض المفرط، متهماً إياها بعدم الحد من أنشطتها الإعمارية؛ خلافاً لمعظم منافسيها.
وأشار "سجواني" إلى أن "داماك" خفضت مبيعاتها في العامين الأخيرين وركزت على بيع الممتلكات الواردة في قوائم جرد الأصول الخاصة بها، غير أن الشركة ستكمل على أي حال بناء أربعة آلاف منزل العام الجاري وستة آلاف أخرى العام المقبل.
ولا تزال سوق الإعمار في دبي بانخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها قبل خمس سنوات، ومن المقرر بناء 30 ألف منزل جديد في المدينة العام الجاري، ما يتجاوز ضعفي الطلب الفعلي، حسب تقديرات شركة JLL العقارية الأمريكية.

رجل أعمال إماراتي شركة داماك العقارية

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رجل أعمال إماراتي يحذر دبي من كارثة
سبق

شدد رجل الأعمال الإماراتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية حسين سجواني، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب دبي كارثة اقتصادية محتملة قد تواجهها بسبب الإعمار المفرط.
ودعا "سجواني" في حديث لوكالة "بلومبيرغ" نشر اليوم الأحد، إلى تعليق جميع مشاريع بناء المنازل في دبي لعام أو عامين؛ لتفادي تلك الكارثة المحتملة التي قد تؤدي إليها الزيادة المتواصلة في العرض الفائض.

وتابع: "نحن الآن في مفترق طرق، إما سنعالج هذه المشكلة، ما سيتيح لنا النمو من هنا، أو سنشهد كارثة".
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" حذر من أن تجاهل العرض المفرط سيضر بالمصارف المحلية، إذ سيؤدي انخفاض أسعار العقارات إلى زيادة القروض المعدومة، وسيقوض الإجراءات الاحترازية ضد الإعسار، ما سيؤثر سلباً على الربحية.
وحمل رئيس "داماك" التي شهدت أسهمها هبوطاً بـ40% العام الجاري شركة "إعمار" العقارية المسؤولية عن دعم العرض المفرط، متهماً إياها بعدم الحد من أنشطتها الإعمارية؛ خلافاً لمعظم منافسيها.
وأشار "سجواني" إلى أن "داماك" خفضت مبيعاتها في العامين الأخيرين وركزت على بيع الممتلكات الواردة في قوائم جرد الأصول الخاصة بها، غير أن الشركة ستكمل على أي حال بناء أربعة آلاف منزل العام الجاري وستة آلاف أخرى العام المقبل.
ولا تزال سوق الإعمار في دبي بانخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها قبل خمس سنوات، ومن المقرر بناء 30 ألف منزل جديد في المدينة العام الجاري، ما يتجاوز ضعفي الطلب الفعلي، حسب تقديرات شركة JLL العقارية الأمريكية.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
03:31 PM

رجل أعمال إماراتي يحذر دبي من كارثة

"سجواني" طالب باتخاذ إجراءات عاجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد رجل الأعمال الإماراتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية حسين سجواني، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب دبي كارثة اقتصادية محتملة قد تواجهها بسبب الإعمار المفرط.
ودعا "سجواني" في حديث لوكالة "بلومبيرغ" نشر اليوم الأحد، إلى تعليق جميع مشاريع بناء المنازل في دبي لعام أو عامين؛ لتفادي تلك الكارثة المحتملة التي قد تؤدي إليها الزيادة المتواصلة في العرض الفائض.

وتابع: "نحن الآن في مفترق طرق، إما سنعالج هذه المشكلة، ما سيتيح لنا النمو من هنا، أو سنشهد كارثة".
ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" حذر من أن تجاهل العرض المفرط سيضر بالمصارف المحلية، إذ سيؤدي انخفاض أسعار العقارات إلى زيادة القروض المعدومة، وسيقوض الإجراءات الاحترازية ضد الإعسار، ما سيؤثر سلباً على الربحية.
وحمل رئيس "داماك" التي شهدت أسهمها هبوطاً بـ40% العام الجاري شركة "إعمار" العقارية المسؤولية عن دعم العرض المفرط، متهماً إياها بعدم الحد من أنشطتها الإعمارية؛ خلافاً لمعظم منافسيها.
وأشار "سجواني" إلى أن "داماك" خفضت مبيعاتها في العامين الأخيرين وركزت على بيع الممتلكات الواردة في قوائم جرد الأصول الخاصة بها، غير أن الشركة ستكمل على أي حال بناء أربعة آلاف منزل العام الجاري وستة آلاف أخرى العام المقبل.
ولا تزال سوق الإعمار في دبي بانخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها قبل خمس سنوات، ومن المقرر بناء 30 ألف منزل جديد في المدينة العام الجاري، ما يتجاوز ضعفي الطلب الفعلي، حسب تقديرات شركة JLL العقارية الأمريكية.

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