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أمريكا توقع بجاسوس يعمل لصالح المخابرات الصينية

من جنسية سنغافورية واعترف بتعاونه مع بكين

أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن رجلاً من سنغافورة أنشأ موقعًا إلكترونيًا وهميًا للاستشارات؛ بهدف الحصول على معلومات من عاملين في الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي، وأنه اعترف بأنه كان يعمل لحساب المخابرات الصينية، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (السبت).

وبينت الوزارة أن جلسة النطق بالحكم على السنغافوري جون وي يو، ويُعرف أيضًا باسم ديكسون يو، ستنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.


وتكثف الولايات المتحدة حملاتها لكشف عمليات التجسس الصينية، وأجرى مكتب التحقيقات الاتحادي مقابلات مع العشرات من حاملي التأشيرات كي يتبين إن كانت هناك أي صلة تربطهم بالمخابرات الصينية.

ويتوقع أن تمثل باحثة صينية لجأت إلى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو أمام المحكمة لاتهامات بأنها كذبت بشأن خدمتها في الجيش الصيني.

وحذر رئيس جهاز مكافحة التجسس في الولايات المتحدة من أن الصين ودولاً أخرى قد تتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا توقع بجاسوس يعمل لصالح المخابرات الصينية
سبق

أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن رجلاً من سنغافورة أنشأ موقعًا إلكترونيًا وهميًا للاستشارات؛ بهدف الحصول على معلومات من عاملين في الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي، وأنه اعترف بأنه كان يعمل لحساب المخابرات الصينية، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (السبت).

وبينت الوزارة أن جلسة النطق بالحكم على السنغافوري جون وي يو، ويُعرف أيضًا باسم ديكسون يو، ستنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.


وتكثف الولايات المتحدة حملاتها لكشف عمليات التجسس الصينية، وأجرى مكتب التحقيقات الاتحادي مقابلات مع العشرات من حاملي التأشيرات كي يتبين إن كانت هناك أي صلة تربطهم بالمخابرات الصينية.

ويتوقع أن تمثل باحثة صينية لجأت إلى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو أمام المحكمة لاتهامات بأنها كذبت بشأن خدمتها في الجيش الصيني.

وحذر رئيس جهاز مكافحة التجسس في الولايات المتحدة من أن الصين ودولاً أخرى قد تتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
06:03 PM

أمريكا توقع بجاسوس يعمل لصالح المخابرات الصينية

من جنسية سنغافورية واعترف بتعاونه مع بكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن رجلاً من سنغافورة أنشأ موقعًا إلكترونيًا وهميًا للاستشارات؛ بهدف الحصول على معلومات من عاملين في الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي، وأنه اعترف بأنه كان يعمل لحساب المخابرات الصينية، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (السبت).

وبينت الوزارة أن جلسة النطق بالحكم على السنغافوري جون وي يو، ويُعرف أيضًا باسم ديكسون يو، ستنعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.


وتكثف الولايات المتحدة حملاتها لكشف عمليات التجسس الصينية، وأجرى مكتب التحقيقات الاتحادي مقابلات مع العشرات من حاملي التأشيرات كي يتبين إن كانت هناك أي صلة تربطهم بالمخابرات الصينية.

ويتوقع أن تمثل باحثة صينية لجأت إلى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو أمام المحكمة لاتهامات بأنها كذبت بشأن خدمتها في الجيش الصيني.

وحذر رئيس جهاز مكافحة التجسس في الولايات المتحدة من أن الصين ودولاً أخرى قد تتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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