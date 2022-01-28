سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.

89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-28 سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 11:31 PM

89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد منذ بداية الجائحة 155,317 حالة





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سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.