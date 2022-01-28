89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.
سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.
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سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.
سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.