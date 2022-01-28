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89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد منذ بداية الجائحة 155,317 حالة

سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا
سبق

سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
11:31 PM

89,176 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد منذ بداية الجائحة 155,317 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 89,176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 277 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,333,980، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,317.

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