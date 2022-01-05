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"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة رئيس نادي برشلونة بـ"كورونا"

بعد اختلاطه بأشخاص أتت فحوصهم إيجابية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في وقت متأخر من الثلاثاء، أن الفحوص كشفت إصابة رئيس النادي خوان لابورتا، بعدوى فيروس كورونا.

وقال برشلونة: "لابورتا" أصيب بالعدوى بعد اختلاطه المباشر بأشخاص أثبتت الفحوص مؤخرًا إصابتهم بعدوى "كوفيد-19".

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن فيرانو توريس وبيدري لاعبَي الفريق يخضعان للعزل أيضًا؛ إثر إصابتهما بالعدوى.

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إصابة رئيس نادي برشلونة بـ"كورونا"
سبق

أعلن نادي برشلونة الإسباني، في وقت متأخر من الثلاثاء، أن الفحوص كشفت إصابة رئيس النادي خوان لابورتا، بعدوى فيروس كورونا.

وقال برشلونة: "لابورتا" أصيب بالعدوى بعد اختلاطه المباشر بأشخاص أثبتت الفحوص مؤخرًا إصابتهم بعدوى "كوفيد-19".

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن فيرانو توريس وبيدري لاعبَي الفريق يخضعان للعزل أيضًا؛ إثر إصابتهما بالعدوى.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
02:39 PM

إصابة رئيس نادي برشلونة بـ"كورونا"

بعد اختلاطه بأشخاص أتت فحوصهم إيجابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، في وقت متأخر من الثلاثاء، أن الفحوص كشفت إصابة رئيس النادي خوان لابورتا، بعدوى فيروس كورونا.

وقال برشلونة: "لابورتا" أصيب بالعدوى بعد اختلاطه المباشر بأشخاص أثبتت الفحوص مؤخرًا إصابتهم بعدوى "كوفيد-19".

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن فيرانو توريس وبيدري لاعبَي الفريق يخضعان للعزل أيضًا؛ إثر إصابتهما بالعدوى.

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