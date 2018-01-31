سلطان عُمان يمنح سفير خادم الحرمين وسام النعمان

تقديراً لجهوده في خدمة العلاقات بين البلدين الشقيقين

منح السلطان هيثم بن طارق بن تيمور؛ سلطان عُمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي؛ الذي انتهت فترة عمله بالسلطنة؛ وسام النعمان من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده في خدمة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وقام بتسليم الوسام وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي؛ خلال استقباله اليوم بمكتبه السفير الثقفي.